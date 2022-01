Paloma Sánchez-Garnica presenta ‘Últimos días en Berlín’ en Almería

La escritora Paloma Sánchez-Garnica presentó el pasado jueves su última novela Últimos días en Berlín, obra finalista del Premio Planeta del pasado año. Este acto literario estaba organizado por Diario de Almería dentro de su ciclo Diario de los Libros. La autora estuvo arropada por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería.

Hubo un lleno absoluto respetando las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus, guardando la distancia entre los asistentes y además con mascarilla por parte del público. María del Mar Ruiz dio a conocer una semblanza de la autora y además hizo una breve descripción de la trama de la novela que fue finalista en la última edición del Premio Planeta.

Por su parte, Paloma Sánchez-Garnica explicaba como surgió su última obra. “Esta novela se forja como todas mis novelas desde un punto de curiosidad. Hay un momento en que yo siento la necesidad de entender que ocurrió en un momento determinado de la historia, pero a nivel de las historias pequeñas, esas historias que conforman la sociedad, las vidas contadas a pie de calle. Quería saber que falló en la sociedad alemana en los años 30 del siglo pasado para dejarse prendar por un salvador de la patria como era Hitler y el nazismo”.

La escritora explicó al público asistente a este acto celebrado en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar, su forma de trabajar cuando se plantea un libro. “Yo me pongo a escribir de forma muy disciplinada, escribo todos los días y me dejo llevar hasta que termino la historia y luego hay relecturas y voy definiendo a los personajes porque ya los conozco. Cuando la historia encaja la doy por finalizada, aunque realmente siempre se pueden dar muchos más cambios. Una vez publicada la obra, ya no puedo interactuar con los personajes de mis libros”.

Sánchez-Garnica dejó entrever la importancia del amor en su novela. “En esta novela hay un triángulo amoroso que es el eje principal de la novela. Está Yuri Santacruz y luego hay dos mujeres alemanas que son contrapuestas. Una es Claudia, una mujer nazi, esposa de nazi, hija de nazis y hermanas de nazis y convencida de que el nazismo era la mejor para su patria. Luego hay otra mujer alemana, profesional, llamada Krista, médico ginecóloga que quiere ejercer su profesión, que no está de acuerdo con el nazismo y tiene sus consecuencias”.

Paloma Sánchez-Garnica también hizo referencia al totalitarismo que aparece en su obra focalizado en el nazismo y estalinismo. “Los dos sistemas utilizan el terror y las pulgas; el miedo, al fin y al cabo para controlar a la posible disidencia. Ambos necesitan crear una sensación de odio y crearse enemigos”. La escritora subrayó que “en la novela no me quise meter en las trincheras ni en el horror del holocausto, pero si quise que el lector tuviera una visión de las consecuencias de la guerra a través de los ojos de las mujeres”.

Sánchez-Garnica a preguntas de Antonio Lao fue hablando de cada uno de los personajes de la novela. “Yuri Santacruz es un hombre con principios, en unos momentos en que sostener esos principios podía costarte la vida”. Luego está Claudia, “una mujer de clase alta que vive en el mundo nazi, y lo ve bien. Es una mujer que está equivocada pero que evoluciona”. Y la tercera protagonista es Krista.

En su visita a Almería para presentar su última novela, Paloma Sánchez Garnica también contó las sensaciones que vivió la noche de la entrega del Premio Planeta. “Esa noche disfruté de poder reunirnos y celebrar la fiesta del libro. Fue maravilloso encontrarme con amigos y amigas, como Marta Robles, Javier Sierra, María Dueñas y Dolores Redondo. Me sentí feliz entre amigos y lo disfruté muchísimo”.

La autora dejo bien claro que “la mujer lee más que los hombres”. Subrayó que “llevamos años que nuestra literatura se vende mucho, puesto que tiene una gran calidad literaria. Yo no quiero que me publiquen por ser mujer, quiero que me publiquen porque mi novela es buena. A mi me da igual que un libro lo haya escrito un hombre o una mujer, solo quiero que ese libro me atrape”, matizó.

Finalmente, la autora habló de Berlín, ciudad que aparece en sus últimas dos novelas. “Conocí Berlín cuando todavía estaba con el Muro, 40 días antes de su caída. Berlín ha sido en el siglo XX el núcleo donde ha pasado lo mejor y lo peor en Europa. Ha sido destruida y reconstruida en todos los sentidos. Es una ciudad muy fascinante donde han pasado muchas cosas”.

“Mis novelas no son históricas, porque la base de mis novelas no es un hecho histórico”, subrayó la escritora para concluir el acto literario. Seguidamente, la autora estuvo firmando ejemplares de su novela a muchos de los asistentes a este acto literario organizado por Diario de Almería.