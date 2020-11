Pancho Varona, cita de altura para un nuevo concierto de ‘Palabra de Músico’ en el Apolo

Pedro Pastor alzó el telón de los conciertos del ciclo ‘Palabra de Músico’ en el pasado mes de octubre y, antes de que termine el mes, noviembre tendrá a un protagonista de auténtico lujo: Pancho Varona, uno de los lugartenientes históricos de Joaquín Sabina, especialmente en los ochenta, noventa y primera década del milenio, junto a Antonio García de Diego.

El músico, compositor y productor madrileño será el protagonista del formato que permite al público acercarse de manera directa a la persona que se esconde detrás del artista, gracias a una entrevista previa y con photocall con los asistentes que lo deseen al término del concierto.

Ese es el encanto especial de ‘Palabra de Músico’, una actividad que regresará a las tablas del Teatro Apolo mañana sábado, 28 de noviembre, a las 16 horas. Como añadido, la actuación del cantautor almeriense Agus Contreras.

Una cita que está organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, en el marco de esta nueva programación de otoño y que está producida por Kuver, creadora de un formato que va sumando adeptos cita tras cita. Las entradas ya se encuentran disponibles en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la página web www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio de 15 euros que pasarán a ser 18 euros si se adquieren el día del espectáculo.

Varias canciones de Ana Belén, el ‘No Me Importa Nada’ de Luz Casal y, sobre todo, más de cincuenta temas de Joaquín Sabina llevan su sello. ‘Y Sin Embargo’, ‘Contigo’, ‘Peces De Ciudad’, ‘Pastillas Para No Soñar’, ‘La Del Pirata Cojo’, ‘La Canción Más Hermosa del Mundo’, ‘Donde Habita El Olvido’, ‘Ahora Que…’, ‘Yo Me Bajo En Atocha’… Pancho Varona ha sido durante más de 20 años el gran apoyo musical de Joaquín Sabina, desde los tiempos de Viceversa, la banda que lo acompañaba en directo en los ochenta.

Pancho Varona se presentó el 1 de mayo de 1982 por primera vez con Joaquín Sabina en el Teatro Salamanca de Madrid bajo el nombre de Pancho López. En 1985 participó en su primer gran concierto junto al cantautor, durante las fiestas de San Isidro, frente a 100.000 personas. Ese mismo año se integra de forma definitiva en Viceversa, la banda de Sabina, siendo el encargado de los arreglos, composición musical de dos temas y de las guitarras eléctricas y acústicas de su disco ‘Juez y Parte’.

En ese momento se consolida una de las relaciones musicales más fructíferas y provechosas de la música en castellano, en muchas ocasiones con la firma también de Antonio García de Diego. En 1986 se edita el disco Joaquín Sabina y Viceversa en directo y a partir de 1987 empieza a participar de forma más activa en la composición de canciones junto al cantautor.

El 10 de septiembre de 2012 publica su primer libro, titulado ‘Más De Cien Verdades’. Sobre toda su experiencia y recogiendo sus gustos más íntimos se construye este relato, fruto de largas conversaciones con el periodista musical Juan P. Holguera, que sitúa en el centro de la narración a la música con mayúsculas al tiempo que, casi sin quererlo, retrata a una sociedad y un sector siguen en plena transformación.