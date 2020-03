El Paseo de la Fama de Almería pierde a Max Von Sydow, una de sus estrellas

El actor sueco nacionalizado francés Max von Sydow, muerto este domingo a los 90 años, fue un actor versátil con más de 150 películas en una carrera muy ligada a Ingmar Bergman, sobre todo en sus inicios, y que luego tuvo proyección internacional. El 5 de diciembre de 2013, el veterano actor descubrió una estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

Sydow participaba en el Festival Internacional de Cortometrajes ‘Almería en corto’, siendo el homenajeado en aquella edición. El actor elogió en su visita a la ciudad, las producciones cinematográficas rodadas en Almería durante la etapa del 'spaghetti western'; un término que para él resultaba "muy honroso" pese a que fue acuñado por los productores americanos que "se pusieron muy celosos" al ver el triunfo de directores como Sergio Leone y su 'Trilogía del dólar'. "Durante años he deseado ser uno de los buenos, feos o malo, pero por desgracia no hubo nada para mí", dijo.

En aquella visita, el actor rememoró algunas de sus vivencias como actor así como su paso por la provincia para rodar 'Marchar o morir' con Catherine Deneuve y Gene Hackman; una película que "no salió como queríamos que saliera", según dijo. “Hackman enfermó durante el rodaje, la producción tuvo que interrumpirse y reanudarse posteriormente en California, donde todos añoraban Almería. Esta provincia es la cuna de todas las películas del oeste y es importante para todos a los que nos importa la historia de la cinematografía".

El actor tambien recordó su primera película 'El séptimo sello' con Ingmar Bergman. "Fue una experiencia fantástica y disfruté mucho jugando al ajedrez con la muerte", dijo antes de matizar que "tal vez era demasiado joven para entender de qué trataba todo, pero Bergman nos llevó por la producción con manos muy sensibles". Recordar que el actor participó además en otras dos producciones rodadas en la provincia como son Conan, El Bárbaro y Nunca Digas Nunca Jamás.

Una extensa vida como actor

Von Sydow interpretó papeles destacados en algunos de los filmes icónicos del cine sueco y de la filmografía de Bergman como "El séptimo sello" o "Fresas salvajes", que le valieron para lanzar su carrera y trabajar a las órdenes de directores como David Lynch, John Huston, Lars von Trier, Martin Scorsese o Steven Spielberg.

Nacido el 10 de abril de 1929 como Carl Adolf von Sydow -el nombre Max lo sacó de un circo de pulgas que vio cuando hacía el servicio militar- en Lund (sur de Suecia), comenzó su carrera escénica en el teatro. En 1948 logró el acceso al Teatro Real de Estocolmo, el prestigioso Dramaten, donde coincidió con futuras estrellas del cine sueco como Lars Ekborg, Margaretha Krook e Ingrid Thulin.

Tras acabar sus estudios trabajó con varias compañías de teatro municipales, hasta que Bergman lo reclamó para la de Malmoe (sur): fue el inicio de una colaboración que se extendió cuatro décadas y que incluyó papeles teatrales en el Dramaten y una docena de películas. "Le debo tanto: fue una experiencia extraordinaria y única trabajar con él, porque fue una gran inspiración a muchos niveles", dijo sobre Bergman cuando Von Sydow acudió en 2012 a la Berlinale , que siempre ha mostrado su predilección por el teatro pese a que el cine le dio fama mundial.

Fueron sus trabajos con su compatriota Bergman los que le permitieron dar el salto a Hollywood con "La historia más grande jamás contada" (1965), donde hizo de Jesucristo. Von Sydow consolidó en los años siguientes una brillante carrera en grandes producciones como "El viaje de los malditos", "Evasión o victoria", "Conan, el bárbaro", "Flash Gordon" o "El exorcista", y que incluyó en su etapa final papeles en el episodio VII de la saga "Star Wars" y la serie de televisión "Juego de Tronos".

Nunca ganó un Óscar, aunque estuvo nominado dos veces a los premios de la industria cinematográfica de Hollywood: en 1989 por "Pelle el conquistador" (su papel favorito de siempre) y más de dos décadas después por "Extremely Loud & Incredibly Close" ("Tan fuerte, tan cerca"), en la que interpretó a un personaje que se comunica sin palabras. Su larga carrera incluye también papeles en dos películas dirigidas por realizadores españoles: "Jugando con la muerte" (1982), de José Antonio de la Loma; e "Intacto" (2001), de Juan Carlos Fresnadillo.

Retiro en Francia

Tras casarse en 1997 con la documentalista francesa Catherine Brelet, Von Sydow acabó asentándose en Francia, cuya nacionalidad adquirió en 2002, lo que lo apartó de su tierra natal. Su ausencia en el funeral de Ingmar Bergman en 2007 provocó sorpresa en Suecia, y amigos suyos como la actriz noruega Liv Ullman, otro de los intérpretes fetiches del cineasta sueco, aseguraron que habían perdido todo contacto con él.

"Podía hacer de todo y todo lo hacía bien", recordó este lunes la productora sueca Katinka Faragó, que trabajó con él en varias películas de Bergman, mientras la noticia de su muerte llenaba las portadas de los digitales suecos.