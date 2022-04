Patricia del Pozo: “El Centro Andaluz de la Fotografía tiene el triple de presupuesto que tenía antes”

Lleva poco más de tres años como consejera de Cultura y Patrimonio Histórico. Esta sevillana con una trayectoria en política de muchos años considera Almería como su segunda casa. Ahora analiza los tres años de legislatura en materia de cultura en lo que concierne a la provincia de Almería.

-De todos es conocido su gran vinculación con Almería.

-Yo llevo viniendo a Almería casi todas las semanas durante años. Tenía yo los niños muy pequeños cuando venía a esta provincia de la mano de Javier Arenas. He aprendido a amar esta tierra por encima de todo, puesto que ha sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida, la provincia de Almería. No he visto una gente más capaz, más trabajadora, más buena, más generosa y más ejemplar que haya tirado durante años de Andalucía. Sin agua tienen la agricultura más competitiva del mundo.

-Se trabaja mucho en la Alcazaba parece que la apuesta de la Junta es clara.

-Hemos hecho una gran apuesta por la Alcazaba porque consideramos que es uno de los grandes conjuntos monumentales que tenemos en Andalucía. Es una muestra de la arquitectura defensiva más importantes de toda Europa. Consideramos que la Alcazaba se tiene que convertir en un gran motor de desarrollo de esta tierra y un gran reclamo turístico para Almería y para Andalucía.

-¿Se está invirtiendo más que nunca en este conjunto monumental?

-Estoy muy contenta de nuestra apuesta. El primer día que entré en la Alcazaba me enamoré y también recuerdo la última visita y hay que reconocer que está más bonita que nunca. Hay mucha limpieza, los jardines muy bonitos y las obras de restauración han cambiado la imagen. Hemos invertido tres millones de euros y trabajamos en los 7,5 millones que tenemos con el gobierno con los fondos MRR. La restauración de la Torre del Homenaje saldrá la licitación en unos días. Continuamos con el realce de la Alcazaba.

-El Castillo de Vélez Blanco en pocos años volverá a lucir una imagen nueva con las inversiones que han previsto.

-Hablamos de una joya donde vamos a invertir más de 9 millones para devolver el esplendor al Castillo. Tengo que agradecer la colaboración de la consejera Carmen Crespo, que me ha ayudado muchísimo. La primera fase servirá para restaurar la Torre del Homenaje y luego el momento dulce vendrá cuando recuperemos el Patio de Honor en la segunda fase de la mano de los empresarios del Mármol.

-Durante años se habló de obras y digitalización del patio del Castillo. La sensación es que ahora realmente se van a hacer las cosas bien.

-Me he volcado con Almería porque se lo merece, porque tiene un conjunto patrimonial impresionante, porque es un pilar fundamental en cine y en música, porque tiene un yacimiento de Los Millares que es el más importante de la Edad del Cobre de nuestro país. Almería tiene muchas cosas que son tesoros, y solo por eso merece volcarse con la provincia. Había una gran deuda histórica que saldar. Hemos puesto dinero por primera vez en el Festival de Cine de Almería y hemos ampliado la ayuda a la Orquesta Ciudad de Almería. Hablamos de una formación que brilla donde actúa.

-¿Qué quiere hacer su consejería con el Centro Andaluz de la Fotografía?

-El Centro Andaluz de la Fotografía tiene ahora el triple de presupuesto que tenía antes. Es un centro al que le estamos dando mucha actividad. Me achacan el tema de la falta de personal, y ahora mismo tenemos 8 personas y estamos intentando reforzar la plantilla. La historia que no se cuenta es que el único director del CAF que ha habido en la relación de puestos de Trabajo fue Manuel Falces. Cuando se jubila Falces, se amortiza su plaza. Luego Pablo Juliá llegó con un contrato de servicios con la Administración. Y Rafael Doctor llega como director de Visuales y Fotografía de la Agencia de Instituciones Culturales, no del CAF. Al poco tiempo también se amortizó el puesto de gerente.

-Pero sacaron la plaza de director del Centro hace unos meses. ¿Cómo está ahora la situación?

-Sacamos a convocatoria la plaza de director de Fotografía, que la reforzaba con cine y artes visuales. Ese puesto era la persona de referencia que se tendría que ocupar del CAF. Saqué esa plaza con tan mala fortuna que las personas que se presentaron ninguna cumplía esa doble condición, que cubriera todas esas disciplinas. Ese director tendría que estar entre Sevilla y Almería, aunque más tiempo en Almería. El concurso quedó desierto en lo peor de la pandemia. Tengo que volver a sacar esa plaza en esta legislatura y quiero reforzar el CAF por lo que en estos días voy a sacar dos plazas de acceso libre para el CAF, una para la gerencia y otra para la parte artística del Centro.

-¿Y ahora cuales son las perspectivas del CAF de cara al futuro?

-Este año es muy especial para el CAF ya que estamos preparando una programación importante al cumplirse los 30 años de su creación. En unas semanas daremos a conocer todas las actividades que se van a llevar a cabo. Vamos a celebrar un 30 aniversario inolvidable. A la vuelta del verano se realizarán una serie de actos para rememorar los 30 años de este Centro tan importante para toda Andalucía y para España.

-Hubo cierto malestar ante la posible desaparición del yacimiento de Baria en Villaricos.

-Me parece un yacimiento de primer orden y lo visité no hace mucho tiempo. Presenté las últimas intervenciones que hemos realizado para adecuar la visita pública y yo me quedé impresionada. Desde el punto de vista de la investigación es muy importante porque hay muchos investigadores que lo visitan. Sentí una energía diferente cuando lo visité. Vamos a continuar invirtiendo en Baria y sobre todo hay que seguir investigando.

-Los Millares es también un yacimiento que su Consejería mima mucho.

-Para nosotros es fundamental poner ese yacimiento lo mejor posible. Aparte de apoyar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad por su excepcionalidad, queremos apoyarlo porque es un sitio impresionante para el turismo y para los investigadores. Hemos hecho excavaciones, seguimos con un plan de investigación, estamos trabajando en el Plan Estratégico y dentro de poco vamos a licitar el Centro de Interpretación.

-El apoyo a la OCAL también es importante por parte de su Consejería.

-Desde el primer momento decidimos que teníamos que incrementar la asignación y pasamos de 60.000 euros a 100.000 euros. La OCAL da mucho más de lo que recibe. Y Michael Thomas, el director es un músico fantástico. Siempre digo que es para quitarse el sombre ante la Orquesta Ciudad de Almería.

-¿Qué balance haría de estos tres años en la Consejería?

-Hemos puesto en marcha proyectos que llevaban 30 años en los cajones. Un claro ejemplo es el Museo de los Dólmenes de Antequera que inauguramos hace unos días. Se comenzó en los años 80 y después de invertir 30 millones de euros tuvieron que derribar medio edificio porque no cumplía las directrices de la UNESCO y nosotros con cinco millones de euros de los Fondos FEDER lo hemos acabado e inaugurado.