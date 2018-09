El día que Paul MacCartney quiso ver a Lennon en Almería

El escritor y músico sevillano especializado en The Beatles, Enrique Sánchez, ofreció el viernes la conferencia Por un penique de fresas en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres', en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Título que combina el archiconocido single "de doble cara A, lo que significaba que ninguna de las dos canciones estaba por encima de la otra", Penny Lane y Strawberry Fields Forever. La primera, de firma McCartney, la segunda, la compuesta por John Lennon en su estancia en Almería, durante el rodaje de Cómo gané la guerra.

En su exposición, Sánchez, amplió la influencia de la estancia de Lennon en la provincia puesto que, "aunque de todos es conocido que compuso aquí el Strawberry, se pueden identificar acordes de otras canciones que luego formarían parte del disco Sargent Pepper's Lonely Heart Club Band en las fotos realizadas por Douglas Kirkland", como Lucy In The Sky With Diamonds o Fixing a Hole.

Sánchez mostró en su charla una grabadora Philips EL3301 y una guitarra Mayoral

"Cuando un músico viaja o está en proceso creativo, no solo tiene una canción en la mente, trabaja con ideas que a veces impulsa, otras retoma, a veces le vienen influencias de otros acordes y todo eso forma parte de su equipaje", explica Sánchez.

De esta manera, el investigador estableció similitudes concretas, siete notas, entre el Hey Jude y el propio fandanguillo de Almería. "Paul quiso sorprender a John viniendo a Almería. Fue en coche desde París a San Sebastián y desde allí viajó hacia Sevilla y Córdoba, donde se enteró que Lennon ya había terminado en Almería. En aquellos momentos él tenía en la cabeza las ideas de 'Penny Lane'", un tema que al final tendría compases de cercanos al mundo taurino, igual que algunas canciones de Lennon tienen cambios de tres por cuatro y cuatro por cuatro, influencia de sus 'aprendizajes' de bulería.

En definitiva, una nueva y amplia reflexión sobre las numerosas historias que se producen en torno al universo creativo de The Beatles, especialmente desde que dejan de tocar en directo y sus composiciones empiezan a hacerse tanto más individuales como más complejas. Durante la conferencia, Sánchez mostraría una grabadora Philips EL3301 y una guitarra española Mayoral como las empleadas por John Lennon en las demos de Strawberry Fields Forever.