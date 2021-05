Pedro Asensio: “El hecho de escribir y publicar lo asumo como un ejercicio de honestidad absoluta”

El autor Pedro Asensio publica una nueva novela, Indiferencia (editorial Verbum), seis años después de Los años de la señorita Celia, la exitosa biografía novelada sobre Celia Viñas, Jesús de Perceval y los indalianos.

-Sus anteriores obras, Un economista de letras, Usura y la ya citada, además de sus otros tres ensayos sobre marketing y gestión municipal, fueron publicados en intervalos de no más de dos años. En esta ocasión, se ha demorado al escribir. ¿Por qué?

-Cierto. Ha sido una obra de lenta factura, no exenta de divagaciones y dudas. Jamás dejo de escribir y mi cabeza siempre está fraguando, al menos, un proyecto. Pero Indiferencia ha supuesto un cambio sustancial. Cuando comencé no existía un plan, un esquema, un inventario de personajes, situaciones o territorios literarios. Ni tan siquiera tenía claro el punto de vista del narrador. Digamos que dejé que el bolígrafo se dejara llevar por los caprichos de mi mente. El resultado era incierto. Pasaba el tiempo y me costaba dar el asunto por zanjado.

-¿Indiferencia contiene episodios de su vida? Aparece un tal Pedro A. ¿La podríamos calificar como novela de autoficción?

-Ese Pedro A. que aparece no es Pedro Asensio, pero todos los personajes que aparecen sí que responden a algo de mí, en mayor o menor medida, porque soy el motor de mi invención. Se trata de una novela y todo lo que cuento es verdad, pero a su vez, es fruto de mi imaginación, que no deja de ser la realidad distorsionada por un creador con cierta osadía. Yo no miento, porque el hecho de escribir y publicar lo asumo como un ejercicio de honestidad absoluta. Que cada uno busque las similitudes o interpretaciones que le apetezca. Detesto la posverdad y el calculado derribo de la lógica y la razón en la que, tristemente, el mundo se mueve últimamente, pero, en narrativa, los únicos hechos contrastados se encuentran en mi cabeza. Pura invención. La Indiferencia que yo puedo leer y releer podrá o no diferir con la de los lectores. Ya no la controlo.

-¿Es la indiferencia lo contrario del amor?

-Para el protagonista y narrador, sí. Pero, cuidado, con esto no pretendo sentar cátedra. No trato de defender una tesis. La mayoría respondería que lo contrario del amor es el odio. Pero otros muchos citarán el olvido, el desprecio, la tirria. En mi opinión, lo contrario del amor sería la nada, pero no supe (o no quise) escribir sobre «la nada», porque equivaldría a abordar la muerte, y eso sí que no. Opté por la indiferencia, que también es traumática. En cualquier caso, lo que interpretamos a través de los hechos no deja de ser una percepción.

-¿Podría explicarse mejor?

-Quiero decir que lo que uno siente lo expresamos con palabras o con actitudes. O lo silenciamos. La indiferencia podría ser una pose, una impostura para hacer creer al otro lo que en realidad no es. ¿Dónde se encuentra la verdad de esa relación conyugal entre Gonzalo y Victoria? En la novela, la mujer del protagonista se comporta con aparente indiferencia. El marido puede entender que todo está perdido. Pero eso no deja de ser una interpretación.

-Y esa percepción lo atribuye al inequívoco síntoma de desamor.

-Exacto. Pero no me atrevería a calificarlo de inequívoco. Usted sabe que existen muchos tipos de amores: platónico, romántico, intelectual, erótico, de amistad... qué sé yo. Hay estudios de psicología que catalogan más de noventa tipos de amor. Pero en una relación conyugal que perdura durante años, los sentimientos van adquiriendo matices, transformándose, apareciendo nuevos actores...

-Habla como experto.

-No, en absoluto. No era esa mi intención. Son las cosas que tiene el novelar. Le dije antes que al escribir me abandoné y mi mente voló. Gonzalo, el protagonista-narrador, descorazonado y abatido emocionalmente por la situación, también dejó vagar su imaginación y decide escribir rememorando sus primeros encuentros con Victoria. El recuerdo, la añoranza, la nostalgia como refugio de los desamparados.

-Su novela se proyecta en dos planos temporales donde se deja ver la Almería de los años setenta u ochenta, los pisos de los sindicatos o la rambla.

-Forma parte de nuestro entorno, de nuestra memoria. Es la historia de Almería, como tantas y tatas ciudades españolas. ¡Cuánta gente se ha criado en esos barrios de edificios construidos por el ministerio de la vivienda o la obra sindical del hogar! Hay que preservar esos conjuntos arquitectónicos, porque son parte esencial de nuestras vidas. Tenemos la obligación de que las próximas generaciones conozcan el pasado: lo bueno y lo malo. Todo. Y además, ese ámbito urbano, ese paisaje, esos recuerdos, dan mucho juego. En Indiferencia, tal vez sean esos capítulos los más entrañables y emocionantes. He trabajado con varios planos temporales y espaciales, y también desde diferentes puntos de vista.

-También juega con la inserción de imágenes, diferentes tipografías, dibujos, gráficos. ¿Por qué?

-Me interesa mucho el lenguaje visual y su vinculación con el lenguaje verbal. El contexto en el que uno lee, las dimensiones del libro, su encuadernación, los interlineados, los tipos de letra, la combinación con otros elementos visuales como diagramas, esquemas o dibujos, constituyen un valor añadido que está por explorar.

-¿Cómo ve el panorama literario de Almería?

-Pues yo creo que hay más escritores y más libros que nunca. Y eso es bueno, muy bueno, porque en la abundancia, seguro, encontraremos calidad. Basta asomarse a cualquier librería. Es difícil escoger, ¿verdad? La sobreoferta no es mala, per se. El tiempo dirá. En mi caso, lo complicado es determinar qué me apetece leer y qué no. Y sobre todo, qué canon o criterio debo seguir. Yo leo bastante. Más que escribo, desde luego. Y no siempre tengo claro cuál será el siguiente libro. Muchos me esperan, amontonados por los rincones de mi casa, pidiéndome que les dedique un tiempo. Y eso le dice mi novela, Indiferencia, al potencial comprador que se acerca a una mesa de novedades: “Eh, oiga, léame, por favor”. El problema es que hay tanto ruido y tanta competencia que no todos escuchan su voz.

-¿Su próximo proyecto?

-Tengo otra novela: el 90 por ciento en la mente, revoloteando cada segundo, y un diez por ciento de letras apresuradas y hasta enfebrecidas sobre cuadernos baratos. Y en el ordenador, listo para iniciar la corrección, un nuevo ensayo. Voy alternando. Pero sé que me llevará tiempo. Vivo en una continua duda.