Las murgas protagonizan la segunda sesión de los cuartos de final del Concurso de Carnaval

El carnaval es un espacio para las risas, pero también para las emociones y el compañerismo. El domingo, el Teatro Apolo recibió la segunda de las sesiones de cuartos de final del concurso de agrupaciones carnavalescas, con las murgas de Caravaca de la Cruz, El tiempo entre posturas y Dos iguales para hoy, la de la Asociación Azahar de Gádor, Esto no me cuadra y la comparsa de Yunque y Copla, del barrio de Regiones, Pedro.

Y es que tanto la agrupación gadorense como la de Almería capital dedicaron sendos pasodobles emotivos, los primeros a las dificultades para poder salir este febrero tras unos meses difíciles para la agrupación y, los segundos, a un compañero fallecido el pasado año. Nuevos ejemplos de que el Carnaval es un gran tobogán de sensaciones que van de la emotividad a la carcajada en un pasodoble o cuplé de distancia.

La comparsa brilló especialmente en la intensidad del popurrí mientras que, el grupo de Gádor, casi un fijo en la gran final del concurso en los últimos años (en 2018, ‘Este año te lo enseño todo’, segundo premio), realizó una actuación de menos a más, con especial mención a las referencias al tipo en los cuplés y popurrí.

Por su parte, las dos agrupaciones de la murciana Caravaca de la Cruz cumplieron en su visita a las tablas del Apolo. En el caso de ‘El tiempo entre posturas’, con un grupo de parturientas salidas de cuentas y quienes fueran el año pasado ‘Los Echaos Palante’, con su propuesta ‘Dos iguales para hoy’, que dio para todo tipo de juegos de palabras y bromas en la dualidad de personajes tan dispares, como políticos, artistas flamencos, señorito andaluz, raperos, artistas del rock, punk y moteros.

Hoy lunes 11, mañana martes 12 y el miércoles 13, el horario de las sesiones de cuartos de final será a las 21:30 horas. Hoy lunes pasarán por las tablas del Apolo la parodia Camina o revienta, la comparsa Los indomables y la murga No nos perdemos una. El martes, será el turno de la murga ‘Coro rociero nuestra señora de la peineta torcía’, la parodia ‘Este año no me toquéis las bolas’, la murga ‘La Chirisorpresa’ y la comparsa ‘Los tramposos’. Los cuartos de final culminarán el 13 de febrero con la murga ‘Toy tieso’, la parodia ‘Escuela de baile Antonia la coja’ y la comparsa ‘El renacido’.

Las entradas para los cuartos de final están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en www.almeriacultura.com, con un precio de 5 euros por sesión. Las semifinales serán en el Apolo el viernes 15 y sábado 16, a las 21.30 horas, y el domingo 17, a partir de las 20.00 horas. La gran final será el sábado, 23 de febrero, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a partir de las 19.00 horas.