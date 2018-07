El Pulpop Festival vive hoy su gran noche con The Primitives, Ángel Stanich y Loudly

El Pulpop Festival vivirá hoy su día grande en Roquetas de Mar. Al mediodía, en el Chiringuito La Cabaña actuarán los grupos Norek y The Yellow Melodies. Esta noche a partir de las 21:15 horas, en la Plaza de Toros de Roquetas actuaran JJ Sprondel, Loudly, Ángel Stanich, Cooper, The Primitives y cierra la noche Perro.

La banda británica The Primitives, liderada por Tracy Tracy, surgió de la escena musical independiente de mediados de los 80 que engendró a grupos como The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, The Wedding Present y Primal Scream entre otros.

Su sonido destiló el zumbido de la guitarra brillante de los Byrds, el estilo buzzsaw de The Ramones y las melodías del grupo de chicas de los 60 en temas de pop de dos minutos y medio.

Eran habituales en las sesiones del programa de radio de John Peel, con muchas apariciones en Festive Fifty, su carrera se vio potenciada cuando Morrissey los nombró como una de sus bandas favoritas. Su primer álbum, Lovely, los convirtió en uno de los grupos alternativos más venerados del Reino Unido, mientras que el gran éxito del single Crash alcanzó gran éxito llegando a un público más amplio.

Continuaron cosechando éxitos, con otros dos álbumes de estudio además de extensas giras por Europa y Estados Unidos hasta su separación en 1992.

En 2008, la revista Mojo votó el segundo sencillo de los Primitives Really Stupid como uno de los 40 mejores singles indie del Reino Unido de todos los tiempos. La banda se reunió de nuevo en 2009 por el prematuro fallecimiento de su bajista original Steve Dullaghan, retomando la actividad de nuevo para actuar en un concierto homenaje ese año en su ciudad natal, Coventry; su primera actuación juntos después de 17 años.

Continuarían con una gira por el Reino Unido en abril de 2010, recibiendo una gran acogida y participando en el Indietracks festival, girando por Europa y Estados Unidos . En 2011, los Primitives lanzaron el Never Kill A Secret, EP a través de Fortuna Pop.