Rafael Cobos desvela sus secretos como guionista en el Maratón 48x3 de FICAL

El Maratón 48X3, iniciativa que se enmarca en las actividades del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, recibió ayer la visita de uno de los principales guionistas del panorama cinematográfico nacional como es Rafael Cobos, coautor de guiones como Grupo 7, La isla mínima, El hombre de las mil caras o la serie La peste.

Cobos impartió una clase magistral a los grupos que participan este año en el Maratón 48X3 en la que expuso su método de trabajo, y les invitó a reflexionar sobre la escritura para la gran pantalla. Por la tarde mantuvo tutorías personalizadas para asesorar a cada grupo sobre el guión que habían escrito con el tema ‘Segunda temporada’ como premisa. Los grupos de esta sección asumen el reto de realizar un corto en tres sesiones de 48 horas de duración: guión, rodaje y edición.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, dio la bienvenida a Rafael Cobos y destacó que la presencia de profesionales de su altura, con dos Goyas y numerosos premios que refuerzan su trayectoria, “habla por si sola del gran nivel que tiene nuestro festival”, y añadió que “el 48X3 fusiona vuestra ilusión por hacer un corto con la formación, que hemos querido impulsar y que sea de la mano de profesionales de prestigio”.

Asimismo, el diputado expuso el compromiso de la Diputación Provincial por promover acciones de formación que redunden en el crecimiento profesional y personal de los almerienses de la industria, y que FICAL sea su “gran escaparate”. Por último, Guzmán les pidió a los participantes de los grupos del 48X3 que aprovechen al máximo esta oportunidad.

Por su parte, Rafael Cobos, que como guionista y showrunner de ‘La peste’ rodó en la provincia de Almería, precisó que “soy guionista y hablo poco. Estoy encantado de trabajar con estos proyectos de cortos porque, cuando empecé a escribir, que fue hace ya mucho tiempo, nunca tuve una oportunidad como esta. No existían escuelas ni talleres, no había nada donde acudir, así que, encontrarse con actividades de este tipo, me parece más que positivo”.

El guionista especificó que el objetivo de su participación es el de “contar mi método de trabajo y espero, de algún modo, transmitiros mi forma de entender esto y explicar mis mecanismos de escritura. Es algo que me gusta mucho y de lo que me enriquezco como guionista”. Por último, insistió Cobos en que “un corto de 3 minutos puede tener la misma trascendencia que una película de 240, porque los elementos que lo componen son los mismos”.

Por otro lado, el director de FICAL, David Carrón, apuntó que con la presencia de Rafael Cobos “el Maratón crece un poco más porque hay pocas personas que puedan atesorar una carrera como la suya”, y ha subrayado que “desde Andalucía, Cobos ha sabido potenciar sus raíces y generar un universo propio en sus proyectos, lo que demuestra que desde aquí se pueden generar contenidos. Casi todos los proyectos de Rafa respiran verdad e implican siempre al espectador”.