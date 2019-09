Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir iniciará el JazzBegote de Carboneras

Un año más el Festival JazzBegote de Carboneras se reencuentra con los cientos de aficionados al jazz del municipio y provincia. Este año el JazzBegote celebra su décima tercera edición con la ilusión de ofrecer una programación variada y atractiva para sus seguidores que, tras el camino recorrido, son la razón principal de la propia existencia de este Festival.

Una programación en la que se abarca desde la música gospel del coro de Rebeca Rods hasta el jazz flamenco de Antonio Lizana, pasando por la música primigenia de The DixieLab y las melodías cinematográficas de Music Show & Cinema.

Como viene siendo habitual la programación del JazzBegote tiene una parte importante de su programación dedicada a los más jóvenes con conciertos didácticos, talleres de creatividad musical y varias jam session.

El JazzBegote también es un ejemplo de colaboración institucional en el que junto al Ayuntamiento de Carboneras, la Diputación Provincial de Almería, el Instituto Andaluz de la Juventud y el Circuito Enrédate de la Agencia andaluza de Instituciones Culturales colaboran.

El sábado, 14 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Casa de la Música actuará Rebeca Rods & Black Ligth Gospel Choir. La entrada cuesta 7 euros en taquilla. El domingo, 15 de septiembre, habrá una jazz session en el Teatro Casa de la Música a las 19 horas con entrada libre.

El sábado, 21, de 10 a 14 horas tendrá lugar el Taller “Creatividad musical para jóvenes” en el Teatro Casa de la Música. Ese mismo día a las 21 horas tendrá lugar el concierto Hear Me Talking to You a cargo de The DixieLab en el Teatro Casa de la Música.

El domingo 22 a las 19 horas tendrá lugar una Jam Session en el Teatro Casa de la Música. El sábado, día 28 será el Taller “Creatividad musical para jóvenes en el Teatro Casa de la Música. Por la noche a las 21 horas, Antonio Lizana Trío presenta su espectáculo De Cádiz a Nueva York en el Teatro Casa de la Música.

El miércoles, 2 de octubre a las 12 horas se llevara a cabo el concierto didáctico para primaria Mi primer concierto. Oriolo en el Teatro Casa de la Música. El sábado, 5 de octubre, a las 21 horas en el Teatro Casa de la Música actuará la formación Music Soul & Cinema que lidera Mar Venzal.

Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir es una coral gospel, creada en Madrid por Rebeca Rods, quién fue coach de La Voz, arreglista y directora de coros para grabaciones y giras de artistas tan importantes como Alejandro Sanz, Raphael, Laura Pausini, Pastora Soler, Malú, Rosa López, Carlos Baute, etc.

Rebeca crea Black Light Gospel Choir en 2009, tras su paso por la coral Inside Voices de la cantante inglesa Sheilah Cuffy. El denominador común de las más de 100 actuaciones anuales del Black Ligth Gospel Choir es la energía de Rebeca, su pasión por la música al dirigir y la conexión con el público. En las actuaciones de Black Light Gospel Choir, la energía fluye entre artistas y público, creando espectaculares finales con todo el público en pie y cantando con los artistas.

The DixieLab nace en Sevilla, hace dos años, como laboratorio de música en directo y con el afán de compartir, jugar, aprender y disfrutar con los clásicos del jazz más antiguo: el dixieland. Un estilo, desarrollado en Nueva Orleans durante los primeros años del siglo XX y difundido en Chicago y Nueva York durante la década de 1910, que combinaba el sonido de las primeras bandas de metales y los géneros previos al swing (como el biguine, el ragtime o el blues) con la improvisación en grupo.

Antonio Lizana bebe de las fuentes del flamenco a muy temprana edad en San Fernando, la Isla de Camarón. La inquietud por explorar las posibilidades de su primer instrumento, el saxofón, le lleva a formarse académicamente en la música clásica y más tarde en el jazz. En 2011 finaliza los estudios superiores en el prestigioso Centro Superior de música del País Vasco, Musikene.

Music Soul & Cinema Band es una banda almeriense con músicos de gran trayectoria y recorrido musical en diferentes estilos y grupos de todo el territorio nacional.

El quinteto se ha formado con deseo de recuperar grandes temas de bandas sonoras a las orillas del soul y del jazz. Para ello cuenta con la voz de Mar Venzal, la guitarra de Pedro Montoya, Mateo García al piano, Ginés Peregrín al contrabajo y Curro Domene a la batería.