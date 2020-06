Rodrigo Valero se multiplica

Los meses de encierro debido al estado de alarma por el Coronavirus han sido muy bien aprovechados por el fotógrafo Rodrigo Valero. Solo en su casa, rodeados de sus cámaras fotográficas, tras declararse el confinamiento lejos de echarse atrás o perder los nervioso decidió que había que crear. Y se puso manos a la obra. Pensó en hacer una serie donde él sería el único protagonista, ahora eso sí, por cada día de encierro añadiría a cada foto un ‘yo’ más.

De esta forma, el primer día aparece Rodrigo Valero solo y el último día aparecen 40 veces Rodrigo Valero. La serie Cuarentena es original, impacta porque además no se repite ninguna pose. Curioso el día 13 de Cuarentena aparece la escena de la Santa Cena donde están los doce apóstoles y Jesús, en este caso, es la imagen de Rodrigo por doce veces más otra imagen impactante suya donde recrea a Jesús.

“Son 40 fotografías correspondientes a 40 días las que he realizado durante este tiempo de encierro. Una vez recluido en casa y además solo, y después de los primeros días de bajón, me di cuenta que había que levantarse y seguir adelante. Yo en situaciones complicadas no me hundo, sino que me crezco. Y en este caso he querido mostrar la convivencia con uno mismo en esta serie de fotografías”, explica.

“En las fotografías se ve el enriquecimiento personal día a día. Conforme pasaban los días el trabajo creativo se iba complicando. He procurado que no haya figuras sin vida, que haya un hilo conductor y una convivencia entre ellos. Quería hacer un guiño a tanta gente que en soledad ha convivido consigo mismo”.

En cada fotografía aparece un Rodrigo que lleva mascarilla. Se ha realizado un homenaje a la sexualidad, a la música, a la televisión, a la alegría, a la tristeza, a la fiesta, etc. “Es una de las series más importantes que he hecho hasta ahora y la idea es hacer una gran exposición en el futuro”.-

Natural de Grenoble (Francia), pero de raíces almerienses, concretamente de Turre, Rodrigo Valero es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de diseño gráfico y profesor de Dibujo. Ha dirigido diversos Cursos y Certámenes Nacionales de Escultura.

Ha desarrollado su labor artística en diferentes direcciones: pintura, escultura, fotografía, video-creación. Ha expuesto tanto en el territorio nacional como internacionalmente, París, Milán, La Habana, Miami. También ha disfrutado de varios reconocimientos entre selecciones y premios artísticos. Tiene en su haber varias esculturas monumentales en diversos espacios públicos y privados. Perteneció al Movimiento Escultórico Almeriense. Con respecto a la fotografía, Rodrigo Valero ha realizado talleres de fotografía con los más grandes exponentes de la fotografía española, como Frisuelos, Castro Prieto, Mellado, Ouka Leele, Ian Wolff. También de ponente Universidades de Almería, Habana. Fue invitado en las Jornadas Nacionales de fotografía junto a grandes Maestros como ponente.

Ha publicado varios libros fotográficos, a destacar los realizados sobre el escultor Pedro Gilabert y sobre el poeta Julio Alfredo Egea, libro de retratos Introspecciones, su última publicación un libro homenaje al 500 aniversario de la fundación de La Habana junto al poeta Alexis Díaz Pimienta, Esta es la Habana de los viejos muros.