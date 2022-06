La compañía Ron Lalá descubre su butaca de honor en el Teatro Auditorio de El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido concedía la distinción de ‘Butaca de honor’ a la compañía Ron Lalá como un reconocimiento a su exitosa trayectoria sobre los escenarios de todo el mundo, entre ellos El Ejido, colocando una placa a una de las localidades que lleva su nombre, en el marco de la celebración del 45º Festival Internacional de Teatro.

La edil de Cultura, Julia Ibáñez, acompañó a Ron Lalá en este homenaje donde destacó que “es un lujo tener a una compañía nacional del nivel, de la calidad y del ingenio de Ron Lalá, ya que son únicos, creativos y originales”. Además, “son amigos del Festival Internacional de Teatro de El Ejido ya que lo han visitado en numerosas ocasiones y en esa hoja de ruta que seguimos cada edición de querer poner en valor la cultura con un gesto tan bonito como es una Butaca de honor se la hemos concedido a ellos”.

Desde la compañía se mostraron muy felices por esta distinción que reconoce sus más de dos décadas de carrera profesional, que le han convertido en un referente dentro del mundo teatral, apostando siempre por propuestas de humor, teatro y música con un lenguaje escénico propio.

La compañía Ron Lalá fue fundada en el año 1.996 y atesora numerosos e importantes premios con sus espectáculos. Sus obras proponen un trabajo colectivo en el que sus componentes combinan música y textos originales sobre diversos temas, desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje basado en el humor crítico y satírico. Desde sus inicios, su originalidad no solo radica en su particular e inimitable manera de acercar el teatro al espectador, sino que poseen otro rasgo propio, más relacionado con su personalidad que con su estilo, que es su falta de pretensiones que no quiere decir de rigor y hondura. De hecho, los montajes de Ron Lalá son siempre y, ante todo, un homenaje al autor, así se ha puesto de manifiesto en obras como Siglo de Oro, siglo de ahora, En un lugar del Quijote, Cervantina o TIME al tiempo.

Este galardón viene a unirse al concedido hace tan solo unos días a la actriz Loles León y también a los concedidos en ediciones anteriores a artistas de la categoría de José Sacristán, José María Pou, Julia Martín Caba, Els Joglars, La Cubana, José Mercé, ‘El Espejo Negro’, ‘Los Morancos’ y Juan Echanove. De igual modo, otros grandes cantantes cuentan con una distinción.