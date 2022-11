Roquetas de Mar acaba su Semana de la Música con una gran acogida

Roquetas de Mar ha celebrado durante esta semana un ciclo de conciertos incluidos en la XV Semana de la Música, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, que ha tenido lugar en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar, dentro de la programación de actividades de otoño de la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El primer concierto con carácter didáctico tuvo lugar el pasado lunes a cargo de Gata Brass Band que ofreció su espectáculo Sin funk no hay paraíso. Espectáculo didáctico en el que se hizo un recorrido de la música negra (jazz y funk) desde sus orígenes hasta las propuestas más innovadoras y electrónicas.

Los artistas y músicos protagonistas de este espectáculo se convirtieron en una peculiar banda de Funk la cual fue entrevistada en un original programa-show de música llamado: Sin Funk no hay paraíso. El público, gracias a una sorprendente puesta en escena, se sumergió en la grabación de un alocado programa de televisión.

El martes, tuvo lugar el concierto de profesores. Mercedes Sáez Berbel (flauta travesera), Alejandro Torrente (violín) y Rafael Arcos (guitarra) interpretaron Ciaccona de Tarquinio Merula. El dúo María del Mar Ibáñez (violín) y Miguel Ángel García (guitarra) hicieron Contigo en la distancia de César Portillo de la Luz y Alfonsina y el mar de F. Luna y A. Ramírez.

Juan David Lázaro (Guitarra Flamenca) y Juan P. Rodríguez (Contrabajo) interpretaron Lágrimas negras de Miguel Matamoros. Jazz Quartet formado por Antonio J. Valverde (Trompeta), Pedro M. Montiel (Saxofón), Juan P. Rodríguez (Contrabajo) y Joaquín Fernández (Batería) hicieron Mo’better Blues de Branford Marsalis, Tenor Madness de Sonny Rollins y How Insensitive de A.C.Jobim. Entre cada agrupación la profesora de teatro, Angela Felices Cordones recitó unos textos sobre Santa Cecilia acompañada de violín, por la profesora María del Mar Ibáñez.

El miércoles, actuó Aroa Salaño, antigua alumna de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar y participante de ‘La Voz Kids 2022’. Aroa toca el piano desde los siete años. Lleva como amuleto un anillo que perteneció a su bisabuela Josefa. Su hermana pequeña y ella tienen mucha complicidad y pasan las horas juntas al piano.

Aroa Salaño, con 16 años, asegura que su pasión por la música viene desde bien pequeña gracias a su tía y a su abuela. Además, reconoce que su experiencia en La Voz Kids ha sido muy gratificante, sobre todo, por haber formado parte del equipo de David Bisbal “quién se alegró mucho de saber que yo era también de Almería”.

La joven cantante roquetera confía en seguir ampliando su formación con la música ya que compagina colegio con clases en el conservatorio, aunque, reconoce que no descarta estudiar biología. En su concierto en Roquetas, al que asistió el concejal de Cultura, Juan Carlos Muyor, hizo un repertorio basado en temas como Talking to the Moon de Bruno Mars que interpretó al piano; Con la miel en los labios y Vas a quedarte de Aitana; Entre sobras y sobras de Antonio Orozco o La necesidad de David Bisbal, Adiós de Sebastián Yatra y The Next Right Thing de Kristen Bell, entre otras.

La Coral Polifónica Ciudad de Roquetas cerró la Semana de la Música con un concierto a capela con un repertorio a cuatro veces el pasado jueves. Se mezclaron distintos géneros musicales. Se inició la actuación con música popular africana, continuó con una selección del repertorio popular de distintas regiones de España y Latinoamérica y en la última parte se intercalaron boleros tradicionales con otras músicas más dirigida a la canción ligera y bandas sonoras.

Se trató de un programa con un repertorio conocido, muy cercano al público, que sirvió para celebrar la Semana de la Música de una forma entretenida y donde el público reconoció el amplio repertorio que se ofreció. En una noche mágica se ofrecieron unas 20 canciones al público que se dio cita en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Roquetas.