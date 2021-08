El faro de Roquetas acoge la exposición de pintura ‘Raxofón’ durante agosto y septiembre

El concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juanjo Salvador, inaugura la exposición de pintura Raxofón que estará presente en el faro de Roquetas de Mar durante los meses de agosto y septiembre. Se trata de una muestra del trabajo del artista roquetero Ramón José Sánchez en la que se muestran una serie de “papalotes” (término mexicano para definir las cometas) en los que plasma una mezcolanza perfecta entre México y Almería. Estos originales lienzos están fabricados a partir de las fibras de las pitas, lo que les otorga una gran originalidad a la vez que son materiales completamente naturales.

Salvador se mostró impresionado ante la cantidad de detalles y sorpresas que ofrece cada una de las obras e invita “a todos los amantes del arte a que se pasen por el faro de Roquetas de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 20:00 a 00:00 horas y se detengan en ellas para poder disfrutar de todas las intenciones que el artista ha ido dejando en esta espectacular y original exposición”.

Obras con pigmentos naturales

Por su parte, Ramón José Sánchez, explica que está “muy emocionado de poder realizar aquí mi primera exposición individual y que he pintado con diferentes técnicas y pigmentos naturales que produzco yo mismo. Lo que más me gusta es la acuarela, tinta china y tintas naturales como el vino, clorofila, cúrcuma, azafrán… entre otros. Siempre estoy experimentando con diferentes técnicas como el acrílico, el muralismo, la escultura y la música. En la primera sala podemos ver los papalotes mientras que en la segunda he hecho una recopilación de varios premios que he conseguido a lo largo de mi trayectoria y algunas obras más que tenía aquí y quería mostrar”.

Este artista autodidacta, además de técnico agrícola por la Universidad de Almería, asegura que su obra surge de la necesidad de expresar la conexión entre la naturaleza, lo humano y lo místico. Por eso, anima a todos a desentrañar sus pinturas, que esconden “secretos como los rayos de nuestras ‘raxofonas’ se ocultan las constelaciones de Sagitario, Aries… Espero que los buenos observadores puedan identificarlas entre toda esta cosmovisión que lo que pretende es que tengamos una visión más amplia de nuestra vida y del mundo en general, y no centrarnos en puntos muy concretos”.