Roquetas de Mar se prepara para el Pulpop, el último gran festival del verano

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar acogerá los días 8 y 9 de septiembre la décimo séptima edición del Pulpop Festival 2023. El viernes, 8 de septiembre, a las 20:30 horas será la apertura del recinto. A las 21 horas actúa Ya Veremos, luego le seguirán Rebote (21:40 horas), Tic Muay Thai (22:20 horas), The Waterboys (23 horas) y la entrega de premios será al final de la noche.

El sábado, 9 de septiembre al mediodía en el puerto actuará Gonzalo Dj (12:30 horas), Monogay (13 horas), Gonzalo Dj (13:40 horas) y Aiko El Grupo (14:15 horas). Por la noche, actuará Suena Marsella (21:05 horas), Lepanto (21:50 horas), Los Estanques (22:35 horas), Triángulo de Amor Bizarro (23:45 horas) y Le Boom (1:10 horas).

El Pulpop Festival organizado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucía que se caracteriza por el apoyo a bandas locales de la Provincia, y por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento. Un evento qué por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España.

Entre los grupos que participan están Los Estanques, una banda de pop psicodélico afincada en Madrid, nacida a raíz de una serie de composiciones de Iñigo Bregel (voz, teclado y guitarra), componente de la formación cántabra CrayoLáser. Estas canciones fueron el impulso para formar Los Estanques, una propuesta de rock psicodélico en castellano formada actualmente por el propio Iñigo Bregel, Germán Herrero (guitarra), Daniel Pozo (bajo) y Andrea Conti (batería).

Le Boom son un trío de música de baile de Irlanda, formado por Christy Leech y sus amigos Peter Fleming (anteriormente en Cynema) y Finn Mac Anna (ex-Kojaque y Five to Two). Su música está inspirada por “noches locas, fiestas en casas y pasar el rato alrededor de un altavoz bluetooth con tus mejores amigos”. .

Lepanto es el nuevo proyecto musical del almeriense Manuel Carmona, un artista cuyo bagaje musical le sitúa como uno de los fundadores de las dos bandas más influyentes de la escena almeriense de la última década, Casino y Cables Cruzados.

Lepanto es solo un nombre, un alter ego, un concepto u espacio artístico donde dar rienda suelta a su capacidad creativa. Manuel se libera de la militancia y los prejuicios estilísticos y se lanza en la búsqueda de la perfecta composición Pop, donde el gusto por irresistibles melodías se erige como único denominador común.

Marsella es una banda de indie pop con mucho sintetizador y muy bailable con un sonido que recuerda a los 80s. Arrancaron a principios de 2019 con sus 3 primeros singles producidos por Carlos Hernández (Viva Suecia, Carolina Durante) e hicieron su primer concierto con sold out en Madrid.

Ya están apareciendo en medios como Radio 3 con Virginia Díaz, Mondo Sonoro, Cadena Cope, Radio Marca. En noviembre de 2019 publicaron su primer disco Aquellas pequeñas que nunca se fueron también producido por Carlos Hernández.