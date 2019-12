Roquetas disfrutará de una programación de alto nivel en el XVI aniversario del Teatro Auditorio

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el concejal de Cultura, Educación y Juventud, Juanjo Salvador, y el director del Teatro Auditorio, Juanjo Martín, han presentado esta mañana la programación nº 48 del espacio escénico roquetero. “Una programación con la que queremos empezar el año 2020 con los mejores artistas, como siempre hacemos”, ha comentado el alcalde.

“Eso no es nada fácil y por eso, yo, en estas presentaciones, no puedo más que felicitar al equipo de Cultura y al concejal y al director del Auditorio en particular porque cuesta mucho trabajo mantener tantos años esta gran calidad, y es que vamos por delante de lo que va saliendo nuevo; antes de que se estrene, ya tiene fecha en Roquetas”, ha subrayado Gabriel Amat.

En este sentido, el concejal Juanjo Salvador ha agradecido al alcalde “la apuesta tan contundente que se hace por la Cultura” y que le ha valido al Auditorio incluso premios y reconocimientos, además de las alabanzas de los artistas que pisan sus tablas.

Sobre la programación, ha comentado que “los amantes de la música y de los grandes conciertos podrán disfrutar de las voces de Arrebato, Camela, José Mercé y Antonio José, para que el que las entradas ya están casi agotadas”.

En cuanto al teatro, visitarán el Auditorio algunas de las obras más significativas de la cartelera nacional, algunas de ellas aún en fase de ensayo, tal como había adelantado el alcalde: Un marido ideal, encabezada por Juanjo Artero; El coronel no tiene quién le escriba, encabezado por Imanol Arias; Mariana Pineda, cuyo elenco lo encabeza Laia Marull; y La fuerza del cariño, con Lolita Flores, Luis Monttola, Antonio Hortelano y Marta Guerras.

Los musicales volverán a tener gran protagonismo en el invierno del Teatro Auditorio. Los hay para todas las edades y tipos de públicos: The Opera Locos, del grupo Yllana, para los aficionados a la música y el humor. “Se trata de un espectáculo que ha sido el mejor valorado de la cartelera de Madrid tras El Rey León”, ha remarcado el director de la escena roquetera, Juanjo Martín.

El público adulto podrá además disfrutar del musical “Jekill & Hyde” y el público infantil y familiar hará lo propio con Annie y PicaPica. Cierra la programación el ballet ruso, que repite este año para representar esta vez La Bella Durmiente. Así como el teatro infantil, escolar, solidario y las citas de Carnaval.

En cuanto a la programación de primavera, se encuentran ya a la venta las entradas para los conciertos de Sergio Dalma y de José Luis Perales, quien inicia precisamente su gira de despedida en Roquetas y que ya ha colgado el cartel de No Hay entradas. Hoy se ha conocido que vendrá también Paloma San Basilio.

“Un amplio abanico de propuestas del que esperamos que disfruten todos con sus familiares y amigos”, ha concluido el alcalde, quien ha aprovechado para desear a los roqueteros unas felices fiestas “y que todo los que necesiten estabilidad la encuentren lo antes posible”.