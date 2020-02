Rosario García Mora ‘Charini’: “La pintura me sirve para liberarme”

Rosario García Mora conocida como Charini dedica todo el tiempo que puede a pintar. Trabaja en la sección de pescadería de un supermercado Día y hace seis años se refugió en la pintura. Ahora expone varias de sus obras realizadas con la técnica de acrílico, que no dejan indiferentes a nadie, porque plasma lo que surge en su interior, en la Galería Alfareros de la Diputación Provincial de Almería.

“En una semana Cultural en el Colegio Goya de la capital, donde iba mi hija nos animaron a participar y había que hacer un cuadro. Participé porque estaba parada y aquello me gustó. Entonces un día me decidí a comprar un lienzo y a plasmar lo que me iba surgiendo. Soy totalmente autodidacta. Me pongo con el pincel y según mi estado de ánimo o mis emociones voy pintando”, comenta esta mujer que alterna su trabajo diario con la pintura.

“Los fines de semana suelo pintar mucho. La pintura me sirve para liberarme. Estoy muy feliz cuando pinto”, sostiene Charini. “Al no tener técnica, pintar al óleo lo veo bastante complicado, por lo que opté por pintar con la técnica del acrílico, me resulta más fácil, aunque siempre le doy mi toque tan personal a cada una de las obras”.

Rosario García Mora ‘Charini’ ofrece en esta muestra que titula El paseo de las emociones un recorrido por su creación pictórica a través de obras llenas de colorido y que, como el propio título deja entrever, despiertan en el espectador diferentes emociones y sensaciones. Dentro de esta serie se puede apreciar un repertorio de obras de clara inspiración en el folclore andaluz o en la estética del flamenco.

No obstante Charini sostiene que “no me fijo en nada a la hora de pintar, ni intento hacer paisajes ni nada parecido. Pillo el lienzo en blanco y lo que va saliendo lo voy plasmando. Es el momento en que te llega toda la inspiración”, confiesa.

No ha desaprovechado la oportunidad de exponer en la Galería Alfareros. “Hace tiempo me enteré que aquí se exponía, me informé y eche la solicitud. Me dijeron que había una larga lista de espera, pero yo no tenía prisa, la verdad. Y hace unas semanas me llamaron y me hizo ilusión, porque es la primera exposición individual que hago”, confiesa Rosario García, que nació en La Línea de la Concepción en Cádiz aunque lleva ya 21 años viviendo en Almería.

Aunque su vida no ha sido fácil, Charini ha encontrado en la pintura momentos de alegría y satisfacción personal. De momento, Charini quiere continuar con su estilo. “Me siento muy bien con lo que hago, porque tiene mi estilo, por lo que no me voy a salir de mi línea. Lo mío es un lienzo en blanco y las pinturas y empiezo a crear. Hay un rinconcito en mi casa que lo tengo nada más que para pintar” sostiene.