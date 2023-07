La Sala Kokoro acoge la muestra titulada ‘Manantial’ de Proyecto A4

El pasado jueves se inauguró en la Sala Kokoro la muestra colectiva del grupo Proyecto A4 formado por Antonio Llanas, Enrique Demetrio y Pablo Blanes, la exposición Manantial, que permanecerá expuesta hasta el mes de octubre.

Carmina Soler volvió a arriesgar con una inauguración en pleno mes de julio, con una colectiva del grupo Proyecto A4 que había realizado otra muestra muy recientemente, entre abril y mayo, en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier. Y en enero, Antonio Llanas expuso, en solitario, en la Sala de Exposiciones del Colegio de Arquitectos. Y Kokoro volvió a acertar. Fue un éxito a nivel artístico, y un evento cultural con gran afluencia de público. Carmina puso su confianza en este grupo por su profesionalidad, seguridad y exquisitez en el montaje, en este caso de una veintena de obras.

No es una repetición de las obras vistas recientemente en la Escuela, es una muestra de como una exposición, el hecho de enseñar el trabajo de un creador, interviene y es capaz de modificar su proceso creativo. Las obras que se pueden ver son reflexiones y evoluciones individuales de los tres artistas, en los que se pueden apreciar cómo, en estos seis meses que han transcurrido este año, sus obras se han transformado y han cambiado. Y además han producido con ansiedad, “no se puede renunciar a la voluntad creadora” como recuerda Antonio Llanas citando a Schopenhauer. De manera que han podido seleccionar obras para una nueva muestra en la que de una manera didáctica hablan del Manantial, del “maná que fluye y no cesa”, como apunta el cartel de la exposición.

El proceso creativo de Enrique Demetrio es transformación, “cambios a lo largo de estos meses, iluminaciones” rectifica, “más que cambios”. Recuerda que la obra deja de ser del artista cuando se finaliza, y más cuando se expone al público, pero también habla de “un cansancio del autor”, Demetrio ha “mantenido un interés por lo que late, pero con un cambio conceptual” ha abandonado los corazones a favor de lo humano y la naturaleza representada por la pita, planta del desierto, con el que relaciona el calor, el verano y nuestra tierra.

Blanes tiene como pensamiento dominante el efecto del hombre sobre la naturaleza, un punto de vista ecológico, que se ve en sus creaciones. Los paisajes ordenados, constructivistas, y brillantes de haces unos meses se han convertido en paisajes desordenados y amontonados, algo románticos al aparecer la figura humana, y con un principio, preocupante, de oxidación.

Para Pablo Blanes lo que importa es “el maná que no cesa, la creación que no cesa” por lo que no es tan consciente de su evolución.

“Yo no cambio, evoluciono, no hay ruptura con lo anterior, y es, además, una evolución que se ve a posteriori”. Son las palabras de Llanas para describir, de alguna manera, los apreciables cambios en su obra. Aunque reconoce que los críticos son más capaces de ver esos cambios y esa evolución, dada la distancia que tienen, o se ven obligados a tomar en muchos casos, con la obra del artista.

El trabajo del grupo Proyecto A4 es constante y reflexivo, alimentado por la relación entre ellos. El carácter didáctico esta patente. Esto es lo que les hace tan interesantes y creativos. Es difícil poder mostrar obra repetidas veces en poco tiempo y que esta sea diferente y responda a una evolución individual en cada uno de los miembros del grupo.