Rafael Santandreu presentó su obra ‘Nada es tan terrible’ en Almería

El psicólogo y escritor Rafael Santandreu fue el protagonista de una nueva edición del Diario de los Libros que organiza Diario de Almería, el pasado jueves en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar de Almería. El salón de actos se llenó de público para escuchar a este psicólogo que venía a presentar su última obra Nada es tan terrible.

Santandreu estuvo acompañado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao; el coordinador de Diario de los Libros, Antonio Galindo y por Blas Fuentes, director de Cultura de la Universidad de Almería.

Antonio Lao, director del periódico Diario de Almería, apuntó que “siempre he creído que además del periódico hay que ir un paso más allá, si bien es cierto que nuestro objetivo es sacar cada día a la calle un periódico no lo es menos, formar parte del tejido social de la provincia y nada mejor que trabajar en pro de la cultura, la economía y de la vida, en definitiva”.

Blas Fuentes, director de Cultura de la Universidad de Almería destacó que “agradezco al grupo Joly que invite a la Universidad a participar en esta actividad. En este último año se ha creado un foro que ya va a ser difícil prescindir de él, yo ya me estoy acostumbrando y quiero que esto continúe muchísimo tiempo más”.

Seguidamente, Antonio Galindo, coordinador de Diario de los Libros hizo una semblanza de Rafael Santandreu y luego a modo de coloquio charló con el psicólogo y escritor de algunas de sus obras, centrando la conversación en torno a Nada es tan terrible.

Santandreu lo primero que hizo en su intervención fue explicar en qué consiste la psicología cognitiva que tan bien conoce el psicólogo catalán. “La terapia cognitiva es la escuela terapéutica más demostrada científicamente y además funciona. Los miedos y las emociones proceden de pensamientos, son humo en realidad, nos los provocamos nosotros, aunque no nos damos cuenta porque lo hacemos de una manera muy rápida”.

El psicólogo, que tiene cierta fama de polémico, aclaró en Almería que “a veces los periodistas ponen títulos con cierta intención polemicista, porque luego lees la entrevista y en realidad no pone exactamente eso”. “El ser humano cuando hace algo mal es por locura o por ignorancia, pero siempre pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza. Nosotros pensamos que al delincuente hay que apartarlo e intentar transformarlo, pero tenemos que seguir investigando. Esto tiene muchas implicaciones a nivel personal. De la misma manera que nosotros castigamos al otro cuando falla, también nos castigaremos a nosotros cuando fallamos. El castigo por el castigo no sirve de nada”.

Santandreu es creador de muchos neologismos como es el caso de las palabras terribilitis y necesititis. “Terribilitis es la creencia o es el hábito de decirse que cualquier adversidad es terrible. Va asociada a la necesititis, que es la creencia de necesitar mucho para estar bien. Cada necesidad inventada es una carga, si no la tienes eres un desgraciado. Esa súper exigencia es fuente de mucha problemática emocional. En cambio las personas más fuertes y felices no terribilizan nunca y tienen muy pocas necesidades”.

En la obra El arte de no amargarse la vida escribe que ‘quejarse es la mejor forma de arruinar una relación’. “Eso va muy aplicado en pareja, ya que lo mejor es no quejarse nunca aunque tengas razón. Otra cosa es sugerir, y si lo haces con amor, mucho mejor” explicaba Santandreu.

El escritor catalán subrayó que “los pensamientos producen las emociones, y un cambio en tu diálogo interno, transforma tu manera de sentir. El ejercicio básico de la psicología cognitiva es que al final del día revises el diálogo interno que has tenido durante toda la jornada”.

Santandreu también se refirió a su faceta como periodista en su última obra, ya que entrevista a un ex-presidiario. “Es Damián, un chico de treinta años que conocí en la cárcel Modelo de Barcelona. Era un chico con una gran sonrisa. Yo estaba dando una charla allí y al final, se me acercó y me dijo: “Yo he aprendido a ser feliz aquí, en la cárcel, porque antes no lo era”. Había aprendido la psicología cognitiva él solo. Cuando salió de la cárcel nos hemos visto varias veces y le hice una entrevista para que la gente viera que en la adversidad de la cárcel uno puede ser más feliz que nunca”.

También hizo referencia a la felicidad y puso como ejemplo a las monjas de clausura y monjes. “El grupo humano más feliz que he conocido son las monjas y frailes. Te encuentras que hay una gran alegría y hermandad entre personas que van desde los 17 a los 80 años y están juntos. Uno de los votos más difíciles que hacen las monjas es el de obediencia, y no es fácil, porque no tomas tus propias decisiones”.

“Creo que la belleza física es una cualidad anecdótica porque no da la felicidad. E incluso la inteligencia tampoco, porque conozco gente muy inteligente y no es feliz, ni tampoco la eficacia. El valor importante para la felicidad es la capacidad de amar a la vida y a los demás. Se que hay gente que no opina eso, y que valora la belleza. Yo solo voy a intentar relacionarme con las personas fantásticas. No quiero perder el tiempo con las personas que tienen que aprender a ser fantásticas” confeso Rafael Santandreu.

“Nuestra sociedad tiene endiosado el concepto comodidad, lo hacen a través de los anuncios. Un poco de comodidad está bien, un exceso de comodidad es aburridísimo, pero sin embargo, en nuestra sociedad, cada vez que nos encontramos una incomodidad en la vida cogemos un berrinche” aseguró Santandreu que fue escuchado con mucha atención por todo el público.