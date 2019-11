La bailaora Sara Baras llega con ‘Sombras’ mañana al Centro Cultural de Adra

Sara Baras presenta su trabajo Sombras mañana sábado 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, en el Centro Cultural de Adra. Este espectáculo, organizado por el Ayuntamiento de Adra, en colaboración con Plan A, dará comienzo a las 21:30 horas. Las entradas para disfrutar de este espectáculo, con el que la bailaora gaditana conmemora el 20 aniversario de su compañía, se encuentran aún a la venta tanto en la taquilla del Centro Cultural como en www.giglon.com, desde 35 euros (32 euros con la Tarjeta del Espectador).

Sombras propone un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio y del bullicio, de la multitud y de la soledad, de la luz y de las sombras, mediante la exhibición de diez palos y bailes distintos a lo largo del espectáculo. Un recorrido donde la evolución constante de Sara Baras permite reconocer toda su trayectoria, vislumbrar nuevos espacios que evocan de manera irremediable el aroma inconfundible del trabajo hecho desde el alma.

Baras lleva ya dos años girando por toda España con este espectáculo y hasta ahora ha sido un éxito. “La acogida en este tiempo ha sido maravillosa por parte del público”. La forma de bailar de Sara Baras siempre ha encandilado al público y todos sus espectáculos se cuentan por éxitos. “Todavía nos quedan seis meses en Madrid, y luego nos queda la gira de Asia, Australia, y luego vamos a Brasil. Nos queda un año de Sombras, pero es cierto, que el corazón y la cabeza empiezan a pensar en lo próximo”, sostiene la bailaora.

La artista gaditana ha apostado por la farruca. “En el baile por farrucas hay un riesgo todos los días, no puedes hacerlo de una manera mecánica, tienes que ponerle alma a diario. Eso es lo que te hace verdaderamente crecer”. Baras destaca la importancia del sentimiento en cada uno de sus espectáculos. “La técnica sin alma no dice nada. Cuando hay alma, sentimientos y corazón, tu necesitas de la técnica para tener un lenguaje más amplio”.

“Es muy importante el sentimiento y el corazón, porque si no existe eso, no puedes transmitir. La improvisación dentro del flamenco es algo fundamental, porque ante todo es una búsqueda constante”, dice Sara Baras.

La bailaora que lleva 22 años con su compañía sostiene que en este tiempo no ha habido momentos de flaqueza. “Es importante de la gente que te rodeas, y yo tengo una familia de sangre y otra familia profesional. Ser madre y llevar este tipo de vida, si no tuviera la familia que tengo, sería complicado llevar esta carrera. Ese apoyo que está siempre ahí es algo fundamental en mi vida como profesional”.

Baras mantiene la ilusión intacta a pesar de los años que lleva sobre el escenario. “Tengo la suerte de que cada vez me subo al escenario, subo con una gran ilusión. Cuando llega el momento te entregas totalmente en un escenario. No me he subido nunca al escenario sin ganas o pensando que no iba a darlo todo”.

La artista gaditana ha estado en numerosas ocasiones en distintos lugares de la provincia de Almería. “Soy consciente de que la gente me quiere en esa tierra y me hace mucha ilusión. Yo también me siento como en casa cada vez que voy a la provincia de Almería. Ahora llego a Adra, un lugar donde sé que hay mucha gente que me tiene cariño”.