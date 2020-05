Satisfacción en ‘Amigos de la Alcazaba’ con el ciclo de artículos ‘Desde mi ventana’

El proyecto ‘Desde mi ventana: nuestro patrimonio almeriense’ que la asociación Amigos de la Alcazaba ha puesto en marcha en esta situación de confinamiento ha recorrido esta semana nuevos trozos de la historia y del patrimonio cultural, histórico y natural de Almería y su provincia.

Los artículos se difunden de lunes a jueves y las firmas de esta tercera semana han sido la profesora Nicole Pawlowski, el profesor de literatura Pedro Perales Larios, la licenciada en Historia del Arte, Maribel García Sánchez, y el director de los Museos de Terque, Alejandro Buendía Muñoz, que han dado su visión y ‘han abierto la ventana’ para mirar a la figura del arquitecto Guillermo Langle, a la Judea de Cuevas del Almanzora, a los Refugios de la Guerra Civil de Almería y a los Museos de Terque.

Una iniciativa que contará con la participación de más de 50 autores, unidos en una causa de difusión de la riqueza patrimonial almeriense, en unos tiempos de confinamiento. “Se trata de acercar a los ciudadanos almerienses a su historia, a su patrimonio, a la belleza y la importancia de nuestra herencia cultural”, explicaba su presidenta, María Teresa Pérez. Pintores, historiadores, profesores, escritores, fotógrafos, arqueólogos, empresarios, archiveros, gestores culturales, guías turísticos y un largo etcétera se están sumado a la causa, que también está siendo ampliamente difundida por los medios de comunicación en una unión casi sin precedentes.

Nicole Pawlowski acercó su mirada a la figura de Guillermo Langle con un personal punto de vista, “la primera vez que vine a Almería, en 1965, descubrí una ciudad horizontal, muy africana, muy exótica para mí que llegaba de París. En 1973 me instalé aquí y fue un choque descubrir la transformación radical que había sufrido la ciudad. Sin embargo, en medio del caos fruto de la especulación, había edificios diferentes, interesantes, bellos, singulares, y no me refiero a los obvios como la Alcazaba, la Catedral, las grandes iglesias, etc., que por supuesto son notables. Descubrí los grandes arquitectos de la Almería moderna, Enrique López Rull (1846-1928), Trinidad Cuartara (1847-1912) y Guillermo Langle (1895-1981)”, explica.

En su texto sobre la Judea de Cuevas del Almanzora, Pedro Perales Larios pone en valor la figura de esta recreación bíblica. “Dentro de la singularidad con que cada municipio celebra su Semana Santa, el rasgo más llamativo y exótico tanto para los naturales como para los visitantes de Cuevas del Almanzora, es uno de los varios pasos vivientes que aún se mantienen, aunque bastante modificado con respecto a sus orígenes allá por los años 50 del siglo XIX. Es lo que aquí se conoce como «La Judea», consistente en la escenificación de una parte del pasaje bíblico en el que Jesucristo fue conducido al monte Calvario para ser crucificado”.

Maribel García Sánchez, por su parte, acercó más la historia de los Refugios, haciendo un símil comparativo con la situación de confinamiento actual. “Los Refugios fueron la única esperanza de vida de muchos almerienses. Estarían confinados, llenos de angustia, se podrían hasta escuchar gritos desgarradores, pero la batalla de la vida, la vencían allí dentro. Por eso desde mi ventana con melancolía y cierta tristeza pienso que nuestra salvación en estos momentos es quedarnos en nuestras casas, como hace muchos lo fueron Los Refugios. Ahora nuestras casas son nuestro Refugio y el lugar más seguro para ganar la batalla a esta Pandemia Mundial”.

El último de los artículos de la semana, el de Alejandro Buendía Muñoz, abre la ventana de los Museos de Terque, que hace una defensa del tradicional género epistolar. “Hemos perdido las alegrías, las penas al abrir o leer las cartas. Hemos perdido el tiempo de releerlas una y mil veces. Hemos perdido el momento de lanzar la carta a la boca del buzón. La voz del cartero anunciando su llegada con buenas o malas noticias. Ya no importa la hora de la salida del correo, la última oportunidad de echar la carta. Hemos perdido al memorialista, a la vecina, a la amiga que leía y escribía cartas a los que no sabían leer ni escribir. En el Museo de la Escritura Popular de Terque guardamos los fragmentos del tiempo de papel”.

Las miradas continuarán de lunes a jueves. ¿Dónde abrirán sus ventanas a la historia y patrimonio de la provincia la próxima semana? Como recuerdo indeleble de la unión de la cultura almeriense en torno a esta iniciativa, Amigos de la Alcazaba tiene previsto realizar, cuando todo vuelva a la normalidad, una publicación con los artículos.