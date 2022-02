SilverPoppy cierra el ciclo ‘Vídeo Killed’ de narrativas visuales de músicos almerienses

Tras dos exitosos encuentros con la banda Monte Terror y los músicos Absolute Terror y MindSpace 404 , Video Killed vuelve este sábado 26 de febrero cerrando temporada, con el sonido urbano de SilverPoppy (Alicia Beledo de Mata-García, 1996). A cada encuentro, una mesa redonda que dialoga sobre los elementos técnicos y narrativos de los videoclips (guión, rodaje, distribución), ahondando en sus vínculos con el paisaje cultural de la provincia. Como colofón, una demo musical propiciará un espacio de intercambio entre los participantes, con lo que se pretende fortalecer el tejido profesional y humano del sector.

En este tercer encuentro, la cantante SilverPoppy dialoga con el director de fotografía Carlos Lage , autor de los videoclips Desamparaica, God Bless Me y Never Again, además de Nena Cuidao (estilista), Yilavi (sonido y mezcla) y Alexis (filmmaker). Modera el periodista Dani Botello (Mondo Sonoro).

Esta actividad es promovida por el Aula de Música de la Universidad de Almería y coordinada por la asociación cultural LaOficina, Video Killed the Radio Star está tomado del primer videoclip emitido por la MTV, en 1981, de la banda británica The Buggles. Se iniciaba entonces una revolución que cambiaría la forma de difundir la música, antes dominada por la radio. Cuarenta años después, el formato hace gala de su vigor y se universaliza saltando a las pantallas móviles, insertándose en una nueva red de circulación y consumo.

El ciclo Video Killed the Radio Star: narrativas visuales de músicos almerienses parte de esta renovación de los videoclips y toma el pulso a las producciones actuales de la provincia, acercando músicos, productores y cineastas al público general.