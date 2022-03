SilverPoppy obtiene cuatro nominaciones a los Premios de la Música Independiente

La cantante almeriense SilverPoppy que lanzó en diciembre el videoclip del tema Desamparaica que incluye en su disco Hysteria vive un gran momento artístico. Acaba de ser nominada en cuatro categorías a los Premios de la Música Independiente, concretamente a la mejor artista emergente, mejor letra, mejor videoclip con Desamparaica y grabación de músicas urbanas.

Desamparaica es el único tema en español de su trabajo discográfico. De niña siempre tuvo el sueño de ser cantante o ser actriz. “En la ESO como sacaba buenas notas quise ser médico, pero en una crisis existencial me quedó química, y pensé que no sería médico. Aparte imagina que me quedaba química, siendo mi padre químico. Desde primero de Bachillerato tuve claro que iba a hacer Ciencias Políticas”.