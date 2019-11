La Banda Municipal, la Coral Virgen del Mar y Autismo Dárata brindan una noche de cine y rock

Con la emoción que siempre transmite la enérgica dirección de Alfonso Maribona, con el buen hacer de los profesionales que conforman la Banda Sinfónica Municipal de Almería y con las contrastadas y bellas voces de la Coral Virgen del Mar, dirigidas por Joaquín Torrecillas, estaba claro que el concierto de anoche en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, ‘Musical Cinema y Rock II’, iba a ser todo un éxito y así fue. Además de por la calidad interpretativa, por el añadido de tratarse de una cita solidaria, a beneficio de la Asociación de Autismo Dárata.

La Banda Sinfónica Municipal de Almería junto a la Coral, ofreció un repertorio dividido en dos bloques, tras la emocionante ‘Ese Es Mi Destino’, interpretado por Manu, asociado a Dárata. Se llevó la más justa y merecida ovación de la noche, si bien no sería la única.

El repertorio continuó con una selección de ‘Indiana Jones’, de John Williams, una película que guarda estrecha vinculación con Almería, como ‘Lawrence de Arabia’, de Jarre. Entre ellas, el coro rutiló con la épica de ‘Los Miserables’, de Boublil y Schömberg. También hubo referencia a dos grandes compositores relacionados con la gran pantalla como Morricone y Andrew Lloyd Webber.

Pero el cine y los musicales no serían los únicos ejes argumentales. Así, tras el tema de ‘Misión Imposible’ de Schifrin, llegaría el quinto movimiento de ‘The Queen Symphony, de Tolga Kashif, con recuerdo a temas como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’, ‘We Are The Champions’ y ‘Who Wants To Live Forever?’, y un gran cierre final con un medley de los archiconocidos Deep Purple.

“Todo el apoyo que recibimos las asociaciones como la nuestra, en definitiva, se dedican para poder programar actividades para nuestros asociados, ya sea de ocio, formativas, talleres… Iniciativas así nos ayudan a poder seguir adelante”, explica Rosario Medialdea, presidenta de Dárata.

Hay que recordar que los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Almería para este año se dividen en cuatro bloques temáticos. Se articula en torno a cuatro ciclos: ciclo A, inspiración europea; ciclo B, grandes maestros americanos; ciclo C, producción española; ciclo D, conciertos extraordinarios.

Después del concierto de ayer, la Banda Sinfónica Municipal tendrá su segunda cita del mes de noviembre el jueves, día 21. En este caso será un concierto extraordinario (ciclo D) en conmemoración de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Será en la Plaza Vieja, a las 20.30 horas.

En diciembre habrá otros dos conciertos, ambos serán en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a las 20.30 horas y con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. El día 8 con un programa del ciclo C, producción española, y el día 19 el tradicional concierto extraordinario de Navidad, que la Banda comparte desde hace varios años con la Unidad de Música de La Legión, que dirige Víctor Enguídanos.