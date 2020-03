El grupo Stay To Sleep gana el Concurso NEIA del Vértigo Estival de Jaén

La banda almeriense Stay To Sleep ha sido proclamada ganadora del Concurso NEIA (Nueva Escena Independiente Andaluza) organizado por el Festival Vértigo Estival en Jaén. Es la primera vez que un grupo almeriense gana este certamen.

El concurso se ha realizado este año en su octava edición y un jurado especializado ha seleccionado un único ganador entre cientos de bandas. El premio consiste en 500 euros y la actuación en el Festival Vértigo Estival que tendrá lugar del 31 de Julio al 1 de Agosto en Martos en Jaén.

Stay To Sleep se forma en otoño de 2019 cuando Amara (bajista) decide poner en marcha este proyecto cargado de impulso e ilusión, tras la muerte de su amigo Andrés Reyes (The Dry Mouths) con la esperanza de no dejarse caer por los golpes que da la vida, y retomar el camino con más fuerza si cabe.

Tras varias semanas de ensayos de Amara, Cristo y María, la banda ya disponía de varias composiciones a las que Noe añadió las melodías vocales de ensueño que llevan el estilo de la banda a un talante mas “dreamy”.

Sin tiempo que perder entran a Desert City Studio para grabar su primer EP, titulado Ethereal y que verá la luz el próximo día 5 de Abril.

Yoraluz y Called Loop son los singles publicados antes del disco y han sido destacados en Radio 3, Mondosonoro, Rock Estatal y multitud de medios y radios nacionales. Nada más salir el primer single surgieron cinco fechas de conciertos para primavera, las cuales hubo que aplazar debido al Coronavirus.

La larga trayectoria musical de sus componentes hacen que Stay To Sleep muestre una madurez inusual en un grupo novel demostrando carácter y personalidad propia en sus composiciones, jugando con las influencias de sus anteriores bandas para crear un cóctel atractivo, elegante y novedoso en la escena nacional.

Stay To Sleep está compuesto por Noe Grimes (voz), Amara Baila (bajo), Tony Linares (batería), María Makia y Christ O. Rodrigues (Guitarras). Miembros procedentes de bandas como The

Dry Mouths, Makia Subversiva, La Taberna del Muerto, EHB, Gata Brass Band. Esta formación tiene una gran proyección de cara al futuro y dará mucho que hablar en la ciudad.