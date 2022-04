Sol Ravassa: “Ha surgido el interés por el cómic, pero que cuente historias buenas”

Hace ya siete años que Sol Ravassa fundó la Editorial SoldeSol y durante este tiempo las obras que ha editado han sido un gran éxito. La editora almeriense apunta que “he procurado ser muy selectiva y tener un criterio muy concreto. Se ha cuidado mucho el diseño en interior y el diseño de las cubiertas por dentro. Muchos pensaron que eso no lo iba a valorar nadie. Con el tiempo me he dado cuenta que se ha valorado ese esfuerzo” sostiene Ravassa.

“Ahora después de siete años no solo he ido creciendo y consolidando una autoedición de calidad, sino que ahora me puedo permitir abrir otra editorial especializada en cómic. Creo que la trayectoria va bien”, sostiene Sol Ravassa.

En este tiempo hay una publicación que de alguna manera marca la trayectoria de la editorial. Se trata de la obra Platero y yo. “Con Platero nos conocieron mucho más los lectores y las librerías. Los lectores vieron otro tipo de línea que se puede seguir con obras de calidad como la de Juan Ramón Jiménez. La editorial ha crecido porque ha podido demostrar que en autoedición, a través del micromecenazgo, se pueden conseguir obras de una excelente calidad. Con Platero y yo hicimos una edición a capricho sin ningún tipo de condicionante. Hay muchísimas ediciones de Platero, pero la obra que editamos no tenía nada que ver, cada capítulo con su ilustración y esta edición incluía las dos partes, algo que pocas veces se ha realizado. Se llegaron a sorprender los herederos de Juan Ramón Jiménez con esta obra”.

Por otra parte, señalar que el cómic vive un boom espectacular. De hecho, Sol Ravassa capitanea la editorial Diablo Cómic junto a Santi Girón. “Todo va por modas, y antes este tipo de lecturas estaba un poco recluida a un sector llamado friki. Sin embargo, lo friki es tendencia y está de moda. Empieza a surgir un sector de gente que quiere leer obras que no sean de prediseño, sino realmente las historias que ha querido contar el autor fuera de lo que es tendencia. Ha surgido el interés por el cómic pero que cuente historias buenas”.

Sol Ravassa no ha parado de trabajar incluso en pandemia. “Muchos escritores que no publicaban han tenido tiempo para poder dedicarse a escribir obras, e incluso para acabar algunas que tenían paradas. Hemos tenido mucha recepción de obras, y además muy buenas obras. Se ha podido generar el mercado y el comercio literario. Los autores han sabido encontrar la forma de vender a través de redes sociales y han hecho incluso presentaciones en redes sociales”.

Acaban de presentar Cabo de Gata: Espuma y versos, una excelente obra ilustrada. “Es una antología poética que ya se presentó el año pasado. Recopila textos que estaban inspirados en Cabo de Gata. Era una obra cuya recaudación tenía un fin benéfico. Es poesía inspirada en Cabo de Gata y los ilustradores también se centraban en ese espacio. Se ha vendido muy bien, e incluso hemos tenido que hacer una reimpresión. Lo presentamos en la Villaespesa y ahora lo hemos hecho en el Parador, en la Escuela de Música y Danza y se implicaron todos los alumnos”.

También se acaba de publicarse la obra Roquetas de Mar. Dibujo a dibujo. “Se ha presentado en Roquetas de Mar hace unos días. Es un proyecto que nace de la Asociación Etcétera. Esta ilustrado a base de acuarelas. Es una línea en la que nos gusta mucho trabajar. Aborda todos los barrios de Roquetas de Mar y son todos ilustrados con los textos de Moisés Palmero. La presentación se completaba con una exposición muy bonita con todas las ilustraciones. Fue presentado por Mariquina Ramos y por mí. Fue un éxito.

Sol Ravassa está detrás de Chérigan Cómic que se celebra el próximo fin de semana. Se trata del Primer Encuentro de Cómic de Almería con un extenso programa, con presentaciones, charlas y talleres.