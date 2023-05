Solazo Fest culmina esta edición con fiesta por rumbas y sesiones ‘remember’

Con otra nueva jornada en la que el cielo volvió a ofrecer tregua en forma de nubes, Solazo Fest vivió su tercer y último asalto, en esta ocasión con la rumba y la música ‘remember’ como protagonistas. El festival de la primavera que organiza Kuver Producciones y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería volvió a cosechar un gran éxito de afluencia y satisfacción por parte de los miles de espectadores que se volvieron a reunir en una nueva maratoniana jornada festiva.

Los encargados de abrir el escenario principal fueron Makaú, una banda que bebe de esa alegría rumbera de grupos tan contrastados como Los Delinqüentes o Tu Otra Bonita. Banquito de madera o Dispara fueron algunas de las canciones que sirvieron para preparar la llegada de los siempre divertidos No me pises que llevo chanclas. La banda de Pepe Begines y compañía, siempre infalibles, sacaron a pasear a muchos de sus éxitos, como Footing Tonight, con la que abrieron, el inolvidable El canario, por la que pasaron también Mi torero tiene gafas, Chicago, Bolillón o ¿Y tú de quién eres?, por tangos.

Sin salir del sur, llegaba el momento de recibir en escena a Kiko & Shara, los dos hermanos que, de alguna manera, recogieron el testigo de la rumba melódica que representaron el año pasado Andy y Lucas. Como si de un auténtico viaje en el tiempo se tratara, canciones como Puede ser o Ámame sonaron con la misma celebración que cuando se coló en todas las radios hace más de diez años. Quien sabe mucho de radios y especialmente en verano es King África. El argentino se bastó de él mismo y de su carisma para llenar el escenario de su inconfundible voz, de sus bromas afiladas y de himnos como El Camaleón, Bomba, Paquito el Chocolatero o El cocodrilo.

Por su parte, Miguel Campello y Cali & El Dandee pusieron la nota más reposada de la jornada, al menos, en lo que a recogimiento de emociones se refiere. El primero con su más que solvente y contrastada facilidad para la rotura flamenca, con los imprescindibles de Elbicho presentes, como De los malos, Locura, Parque Triana o Los Rokipankis, y con una larga y extensa colección de canciones de amor los segundos, que ofrecieron una actuación más romántica, Yo te esperaré, que bailable aunque, eso sí, no faltó el futbolero Gol.

Fue a las ocho y media de la tarde cuando llegó el ‘cambio de tercio’. Era el momento de sacar del cajón temas de eurodance de los noventa y dos mil con Inna, Corona, Rebeka Brown, Tina Cousins, KU Minerva, Jessy y Linda Mertens de Milk Inc y, de cierre y Paco Pil.

La rumana Inna inició este aquelarre de melodías sintéticas con temas como Up, Sun Is Up, Hot o Blow It Up. Por su parte, Corona y Rebeka Brown ejercieron a la perfección su papel de divas de la canción electrónica con The Rhythm of the Night, Baby baby o Try me out la primera y con Believe in dreams, Real things o A new day la segunda.

En el tramo final, Tina Cousins aceleró las pulsaciones con Killin Time o Pray, mientras que KU Minerva, artista muy vinculada a Almería, hizo cantar al recinto al completo con su conocido Estoy llorando por ti. KU Minerva puso a bailar a todos. Con su toque más tecno y sonido trance, Jessy y Linda Mertens de Milk Inc le dieron un giro de tuerca a la entrada en la madrugada con ‘In my eyes’ o Livin-a-lie.

Quedaba todavía el gran cierre, que llegaría con la actuación de Paco Pil, donde integró sus propias canciones Dimensión divertida, Viva la fiesta o Johnny Tecno Ska a otras pinchadas de aire más maquinero.

Mientras tanto, el escenario Cameleón de dj’s vio pasar durante la jornada de domingo a Craciun Dj, Only Charlie, Javi Berenguel, Rubén Ventura, Pablo Góngora, Andy Miralles, Miriam Amat, Zarpi y J. Brown.