Solo tres murgas se quedan fuera de la fase de semifinales del Carnaval de Almería

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería terminó anoche su fase de cuartos de final con la quinta sesión, en la que intervinieron las murgas ‘Los que siempre recogen el premio’ de La Mojonera y ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’ de Roquetas de Mar, la parodia de Almería ‘Pleno Carnaval’ y la comparsa ‘Los Guardasueños’, también de Almería capital.

Las cuatro en liza anoche han pasado a la ronda de semifinales de un concurso que organiza la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA), con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. También otras 16 agrupaciones, siendo un total de 20, ocho comparsas, diez murgas y dos parodias, las que participarán en las semifinales que se desarrollarán también en el Teatro Apolo, del viernes 7 al domingo, 9 de febrero.

Y es que el jurado dictó veredicto anoche, dejando fuera de la segunda ronda a tan solo a tres murgas, la categoría como mayor participación. Concretamente, las formaciones que no han pasado este primer corte han sido la murga de Málaga ‘A todo trapo’ (55 puntos), la del Rincón de la Victoria ‘Pedro Paniagua’ (53,67 puntos) y ‘Comando Cubito’, de Serón, con 51,33 puntos.

Así, 20 de las 23 agrupaciones a concurso pasan la ronda. Lo que podría ser considerado un pleno total tiene más condicionantes, ya que hay que recordar que los puntos son acumulativos y que no es lo mismo pasar el corte a secas que hacerlo con ventaja en puntos sobre el resto de compañeros.

‘Los que siempre recogen el premio’, la murga de Berja, participa este año con un tipo basado en perro-dueño, jugando con los tipos de perro y de propietarios. Por su parte, la murga de Roquetas de Mar, siempre favorita, ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’, presentó un tipo de boxeador y una forma de cantar siempre al límite y bastante agresiva, lo que les hace infalibles.

En la categoría de parodías, ‘Pleno Carnaval’ es la propuesta de ‘los Bisbales’, con un argumento que gira en torno a la política municipal, llevando a cada uno de los integrantes a representar los grupos de la corporación. En cuanto a la modalidad de comparsas, la categoría conoció ayer a otro de sus platos fuertes ‘Los Guardasueños’, un tipo más complejo nacido de la fusión del grupo Yunque y Copla, de Regiones, y la comparsa del Mochi.

Las entradas para toda la fase de semifinales del Carnaval de Almería están disponibles en la página web www.almeriaculturaentradas.es y lo están también en la taquilla del propio Teatro Apolo a un precio único de cinco euros para cada una de las sesiones.

Semifinales

La primera semifinal tendrá lugar mañana viernes, 7 de febrero a las 21:30 horas. Actuarán la Comparsa La maldita comparsa (Granada), la Murga Los que vinieron de fuera y se quedaron de piedra (Almería) y la Murga Esta chirigota engancha (Almería). tras el descanso actuarán la Comparsa Los últimos (Granada) y la Murga Los enrollaos (Guadix).

El sábado, 8 de febrero a las 21:30 horas actuarán la Murga Este año la llevamos cruda (Torrevieja), la Comparsa Los esenciales (Martos), la Parodia Este año damos el cante (Almería) y la Murga A las influencers nos la pela lo que pienser (Caravaca de la Cruz). Tras el descanso actuarán la Comparsa La torre de los naufragios (Benalmádena), la Murga Los troleros (Caravaca de la Cruz) y la Comparsa Noche de Gala (Almería).

El domingo 9 de febrero a las 19 horas actuarán la Murga Este año los superamos (Berja), la Comparsa La princesa del tiempo (Jaén), la Parodia Pleno carnaval (Almería) y la Murga Los que siempre recogen el premio (La Mojonera). Tras el descanso actuarán la Comparsa Los guardasueños (Almería), la Murga Felicidades princesa (Gádor), la Comparsa La Revuelta (Almería) y la Murga Por mucho que me gaste no me duran los empastes (Roquetas de Mar).

Premios y jurado

El jurado de esta edición está formado por Felipe Berenguel Bruque como presidente, Enrique Górriz Sáez, Antonio Juárez Romero, Rosa María García García y Rafael Molina Segovia como vocales y María del Mar García Rubira como secretaria. María Belén García López y Jorge del Águila Nieto son suplentes.

En cuanto los premios, este año superan los 21.000 euros, estableciéndose cinco premios en categoría de murgas y comparsas y cuatro en parodia. Asimismo se establecen cuatro premios de una cuantía de 200 euros, cada uno para la mejor letra, pasodoble, popurrí y vestuario. Los premios al mejor popurrí y vestuario, se adjudicaran al finalizar las fases de Semifinales y al mejor pasodoble y letra en la Final.

Se concederá un premio de 200 euros destinados al reconocimiento a aquella letra que mejor manera retrate a la población con discapacidad, tanto sus habilidades diferentes, como su orientación de concienciación y su capacidad reivindicativa, que será otorgado y asumido económicamente por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca.