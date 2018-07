Solonadie presentó temas de su disco 'Reset' en la Urbanización de Roquetas

La banda almeriense Solonadie ofreció el pasado domingo un concierto en la Urbanización de Roquetas de Mar. Esta actuación se enmarcaba dentro del programa A pie de calle que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas que preside María Dolores Ortega.

La banda compuesta por veteranos músicos de la escena almeriense, como Juan Luis Pérez a la voz y guitarra, Jean Rodríguez a la guitarra solista y las voces, y Javi Barranco y César Alfonso, bajista y batería respectivamente presentaron algunos de los temas de su disco 'Reset'

Ante el público que se fue acercando al escenario, Solonadie interpretó temas como Faces, Going Down, You Fear me, Tightrope Walker, Special One, Mind Fights, Son of may y Not Blind, todas incluidas en su disco Reset.

Realmente las personas que se acercaron al concierto lo pasaron bien con un directo fascinante. Disfrutaron de buena música.

Solonadie es una nueva formación que inició su andadura hace unos tres años, en el Rockinlei 2015 donde lograron quedar segundos del concurso organizado por el Ayuntamiento de Almería.

Su disco debut, Reset, tras un largo periodo de composición y maduración en el local de ensayo, fue grabado en los estudios Gismo 7 de Motril (Granada) de la mano del prestigioso productor alemán afincado en España Paul Grau (Ángel Stanich, Lory Meyers, Lagartija Nick, Lapido, Pájaro Jack).

Está compuesto por diez cortes que se mueven sin complejos entre una serie de estilos que van desde el grunge, el britpop o el indie-rock. Por momentos recuerdan a bandas como Artic Monkeys, Franz Ferdinand, Tame Impala o Kaiser Chiefs.