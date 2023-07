Sopedra, el adiós

Ha muerto Mariano, lo vi el otro día, estaba algo abotargado, como habíamos dicho entre sus manos me mostró ya hilvanado el último romancillo que iba, va, probablemente será ‘¡A las papeletas!, ¡A las papeletas!’; en esta suerte de versos hechos entre figuración y contexto que han venido siendo desde hace diez años su ‘Puerta del Vino’ que mantenía mensualmente en Ondeando, la revista que dirijo, y que firmaba como ‘Alí Caído¡ (El Morisco Deprimido).

Ha muerto Mariano Sopedra, el director de teatro, quien formara desde el principio grupos en Vícar, en toda la comarca de Tabernas, quien impulsara la Federación de Teatro Aficionado, quien le arrebató la palabra a Pablo Venzal en su despacho para que las compañías de la provincia tuvieran dos citas mensuales ‘gratis’ en El Apolo.

Quién ayudó como algunos otros a que resurgiera el Carnaval de Almería con sus güiris de Costacabana y aquella formación: Los que vienen de Costao, el que inventó para Vícar esa suerte de celebrar del paganismo de Febrero con la muestra de ‘Pasos y Farsas’ que aún se mantiene, a quien le correspondió pregonar la Fiesta de la Libertad y se las compuso de Nicolás Salmerón, uno de los disfraces más singulares y almerienses para un pregonero de Febrero.

Pero Mariano sobre todo pasó muchas horas de lectura y de perfilar dramatizaciones, y de esperar y reparar gestos, dicciones, entradas, salidas, tonos sugerir rasgos de personaje, aguantar, y dirigir, y representar y salir al final con esa modestia renqueante de su figura desde el público o desde el fondo: entre el elenco para el gesto final, el de agradecimiento.

Sopedra vino a Almería por los ochenta, en un tumbo de la vida, aquí le dio trabajando para prensa el golpe de sangre que le dejó medio cuerpo paralizado; pero su afán, su carga de optimismo le hizo que metódicamente volviera incluso a conducir con un artefacto entre el volante y la palanca de marchas consistente en un cable extensible de los antiguos teléfonos, transitando las calles de Costacabana, casi su primer vecindario.

Después, ya retomó, por casualidad y por el ‘impedimento’ desde “el colegio de las crías”, el teatro que de joven le nació en su Madrid natal y en el que se formó en aquellos grupos de Arte y Ensayo, con lo que fue sobreviniendo, más las televisiones locales y los concursos infantiles y los estrenos y giras, queda dicho.

Había nacido Sopedra en el Madrid histórico, y criado en la calle Mesón de Paredes; debía su nombre a su tío que en la mentada calle regentaba ‘Casa Mariano’, un mítico bar que sustituyó al legendario ‘El Nido’ donde iban artistas, futbolistas, truhanes, gentes de bien…

Estas cosas me las ha ido contando en la vida, en Almería. Hijo de la postguerra, republicano, heredero de su padre que compartió celda en la cárcel de Yeserías con Buero y Garcisol, a Mariano le vino la intención artística a la vez que la del sustento, se hizo enfermero, pero a la par fue desentrañando su creatividad: primero en la música, fue bajista de sala para Madrid y los pueblos, con un primer grupo de amigos músicos de Karina y de Tomás de Antequera el de los ‘Doce Cascabeles’, al que por su falta de visión le hacían ‘fechorías’ la banda de acompañamiento.

Como personal sanitario atendió en La Paz y El Pardo, y en una mutua y… después de un ‘destierro’ en Mallorca, donde aprendió más que en otro lugar del mundo sobre asistir a partos sin medios, vino a esta Almería del Sol, donde le dio el ‘yu-yu’ y volvió al teatro, ya lo saben, y ya lo recordarán durante muchos años actores y actrices ‘hechos’ en su ‘factoría’.

Tanit, su hija pequeña y almeriense, ha heredado el don y la vena teatral. Mariano se va con el último romancillo que me había prometido entre manos.

Yo alzo, no sin esfuerzo, mi brazo al estilo de esa foto que hay de Federico, para agitarlo en un adiós desde el cantil, frente al mar que fue siempre metáfora de la muerte, zarpa un buque, grande, plateado, bruñido por el tiempo y la sabiduría que se va lejos, no sé dónde. Me va a costar mucho darme la vuelta y volver a andar hacia la ciudad y la gente y los hechos y los días. ¡Adiós Mariano!