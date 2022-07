Tasto Solo actúa en el Castillo de Santa Ana en el Festival ‘Mare Musicum’

El Festival de Música Antigua Mare Musicum de Roquetas de Mar ha programado mañana lunes, 11 de julio su segundo concierto del ciclo a las 21:30 horas en el Castillo de Santa Ana a cargo de la Agrupación Tasto Solo. La formación que la componen Anne-Kathryn Olsen, soprano; Pau Marcos, fídula; David Mayoral, percusiones y Guillermo Pérez, organetto & dirección ofrecerá el programa La flor en Paradis: Polifonía & fin’amor en el Ars Antiqua.

Tasto Solo redescubre repertorios de gran refinamiento y virtuosismo de finales del Medioevo y principios del Renacimiento. Bajo la dirección de su fundador, el organettista Guillermo Pérez, Tasto Solo reúne a un extraordinario conjunto de especialistas de música antigua procedentes de toda Europa, para presentar exquisitas actuaciones en las cuales se combina la investigación histórica con la creatividad y el arte de transmitir emociones.

El público queda seducido desde el primer instante, envuelto por las sugerentes e inusuales sonoridades que conforman la identidad singular de Tasto Solo. De esta manera el grupo ha tenido un rol determinante en la recuperación y difusión de repertorios musicales olvidados y que hoy reencuentran todo su esplendor en la escena artística.

La discografía de Tasto Solo presenta actualmente tres CDs publicados por el sello belga Passacaille: Meyster ob allen Meystern, Le chant de leschiquier y Early Modern English Music. Estos dos discos han sido varias veces recompensados con el prestigioso Diapason d’Or y recibido igualmente un importante número de premios y distinciones de la prensa internacional, como Amadeus CD de Mes, Ritmo & Audio Clásica Excelente, Pizzicato Supersonic, Scherzo “Excepcional”, France Musique “Coup de Coeur” o la nominación ICMA.

El conjunto es regularmente invitado a tocar en los más prestigiosos festivales de música antigua y salas de concierto, entre los que destacan el Palacio Nacional de Sintra (Portugal), L’Auditori de Barcelona (España), la Fondation Royaumont (Francia), el Festival de Saintes (Francia), el Konzerthaus de Berlín (Alemania), el Wiener Konzerthaus (Austria), el Laus Polyphoniae & AMUZ (Bélgica), el Concertgebouw Brugge (Bélgica), BOZAR en Bruselas (Bélgica), el emblemático Utrecht Oude Muziek Festival (Holanda), Cantar di Pietre (Suiza), Wratislavia Cantans (Polonia), Banchetto Musicale de Vilnius (Lituania), Radovljica Festival (Eslovenia), Bergen Medieval Music Days (Noruega), Copenhaguen Renaissance Music Festival (Dinamarca) y la Early Music Foundation de San Petersburgo (Rusia). En 2020 el grupo hace su debut en Estados Unidos con una gira de conciertos organizada en colaboración con la Arizona State University Herberger Institute for Design and the Arts.

Tasto Solo se encuentra actualmente en residencia en el Château de Bournazel, uno de los sitios históricos más singulares del Renacimiento francés. El grupo también está asociado à l’Académie Bach de Arques-la-Bataille, para la concepción, creación y difusión de sus nuevos proyectos.