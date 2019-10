Telmo Irureta comparte los secretos de cómo ser actor con una discapacidad en un taller

Con un gran aplauso entre los docentes y el alumnado se clausuró ayer al mediodía el taller práctico y reflexivo La discapacidad como herramienta escénica que ha impartido el actor Telmo Irureta durante dos días en la Escuela de Arte Dramático y Cine del Teatro Cervantes. Una actividad que se encuadra en el marco de ‘Plano Inclusivo’, la iniciativa que cada año organiza el Ayuntamiento de Almería, en este caso a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca.

La concejala Paola Laynez y el presidente de la entidad, Antonio Sánchez de Amo, clausuraron el taller, con la presencia del director de la Escuela, Ricardo Arqueros, y el propio Telmo Irureta que se mostró “muy contento por haber compartido mi experiencia con un grupo tan amable y atento”, dijo.

Laynez aseguró que “el Ayuntamiento siempre mostrará su colaboración para dar visibilidad a todas las personas con capacidades diferentes, en este caso a través de un bello recurso como es el arte dramático”. Por su parte, el presidente de Verdiblanca agradeció la colaboración tanto de Kuver como de la Escuela “porque nos parecía interesante que, además de realizar este taller para personas con alguna discapacidad, también participaran actores y actrices que quisieran formarse y adquirir conocimientos relacionados con la discapacidad”.

Por último, Ricardo Arqueros calificó de “maravillosa una iniciativa que va más allá de lo actoral, porque al final la interpretación lo que persigue es comunicar y conectar a las personas”.

María Fernández Torrecillas, Marta Benamar Navarro, María Cortés Ruiz, María Georgieva Kalpachka, María José Lorente Garrido, Verónica Salvador, Bernardo Aguilera Pérez, Sonia Moreno Castilla, Ray Sánchez Betancourt, Ricardo Romero, Mariano Sopedra Aguado y María Isabel Gil Miras ha sido el alumnado en un taller que nace con vocación de continuidad.

El actor Telmo Irureta dejaba ayer constancia de que ha logrado parte de sus sueños dada su insistencia. “Para mi es más difícil porque personajes con discapacidad hay pocos. Cuando no tengo nada me invento mis personajes y escribo, mientras espero que me llamen para algún proyecto”.

“El cine siempre sale bien, porque se escoge la escena que más le guste al director, sin embargo, el teatro tiene otra magia, porque es en el momento y oyes al público que se ríe, o que está en silencio o que no le ha gustado nada”, sostiene el actor, explicando la diferencia entre cine y teatro.