Terque sigue con la tradición de recuperar las cartas a los Reyes Magos con un concurso

La Navidad fue un tiempo donde se buscaba de manera especial la felicidad. En estas fechas se alteraban, como en pocos momentos del año, los monótonos ritmos de la vida cotidiana. En unos pocos días se concentraban algunas de las fiestas más populares del año: Nochebuena, el día de Navidad, el día de los Inocentes, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes.

Era un tiempo de compartir la alegría, un tiempo para los niños, de generosidad y abundancia, tiempo de reuniones, de celebraciones, de cerrar un ciclo y abrir las esperanzas a un año nuevo. Para los niños españoles había un día muy especial en la Navidad, el Día de Reyes.

La Noche de Reyes se ponían los zapatos para que los Reyes de Oriente en su periplo de hogar en hogar supieran donde dejar los regalos a cada niño. Otros, más precavidos, exponían sus deseos a través de una carta.

En el Museo de la Escritura Popular de Terque, se guardan algunas de estas Cartas a los Reyes Magos. Por su especificidad se pueden calificar de un subgénero epistolar. La costumbre de la carta a los Reyes se documenta desde finales del siglo XIX, y se puede situar en sus orígenes entre las clases acomodadas.

El Museo de la Escritura Popular de Terque, con los objetivos de conservar la costumbre de la Carta a los Reyes Magos entre los niños y niñas y difundir el género epistolar convoca desde hace ocho años el Concurso Escribe una carta a los Reyes Magos. El Concurso está dirigido a los niños y niñas y también a cualquier adulto. Está patrocinado por la Librería Picasso de Almería. También cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Benahadux y Terque.

El Museo de la Escritura Popular de Terque ha seleccionado las mejores cartas, valorando su contenido, ilustraciones y presentación y premiado a sus autores con lotes de libros. El Museo quedara como depositario de todas las cartas participantes en su Archivo, que podrán ser publicadas.

Esta XII edición ha tenido una gran participación con más de 550 cartas de niños de toda la provincia, en concreto de Aguadulce, Canjáyar, Benahadux, Terque, Alhama, Huécija, Alicún, Alhabia, y Almería. Destacar que este año se han recibido dos carta de dos niñas de 63 y 75 años. Las cartas premiadas este año han sido las escritas por Lola De Quero Salvador de Almería de 63 años; Pilar Moreno Pérez con 75 años de Murcia; Reyes Moreno López con 61 años de Almería; Natalia Fedorec del CEIP Santa Cruz de 6º curso de Canjáyar; José Antonio Romera García de 10 añosa de 5º curso de CPR Azahar de Terque; Claudia Cortés Saldaña de 10 años de 5º curso del CEIP Inmaculada Concepción de Alhama de Almería; Marta Mercader Morcillo de 8 años de 3º curso del CEIP Inmaculada Concepción de Alhama de Almería.

También reciben premio Oliver Soler Iruela de 3º curso del CEIP Padre Manjón de Benahadux; Lucía Salvador de 2º curso del CEIP Padre Manjón de Benahadux; Martina Rodríguez Iruela de 6º curso del CEIP Padre Manjón de Benahadux; María Jiménez García de 7 años de 2º curso del CEIP Virgilio Valdivia de Aguadulce; Celia Gómez Gil de 2º curso del CEIP Papa Juan XXIII de Alhabia; Carlos Valverde Gutiérrez de 10 años de 5º curso del CEIP Alicún-Huécija.

Natalia Fedorec del CEIP Santa Cruz de Canjáyar escribe “Queridos Reyes Magos: Soy una niña de Ucrania, vivo en Canjáyar porque en mi país hay guerra. Quiero pediros que acabe la guerra porque quiero volver. Yo tengo en Ucrania amigos y me gusta Leopolis. Feliz Navidad”.

Por su parte, José Antonio Romera García del C.P. R. Azahar de Terque escribe “¡Hola! Soy José y ya se viene la Navidad! Como yo creo que también sabéis mi madre se va a operar del brazo en enero, muy cerca del día que vais a repartir regalos. Lo único que me gustaría que me regaléis es la esperanza de que salga bien la operación de mi madre. Si me lo cumplierais me haría feliz. Espero que tengan una Feliz Navidad”.

Claudia Cortés Saldaña de 10 años del CEIP Inmaculada Concepción de Alhama de Almería escribe una bonita carta pidiendo trabajo para su padre. “Queridos Reyes Magos. Este año desearía que mi padre consiguiera un trabajo, ya que se lo merece por ser el mejor padre del universo, aparte de ser muy trabajador. Me gustaría un montón que mi primo Daniel no se tuviese que ir a Pulpí con mi tita y se quedase con nosotros. Me gustaría mucho que mi abuelo Paco volviese a la vida y nos fuésemos toda la familia aun que sea un solo día al campo a disfrutar y pasarlo genial”.