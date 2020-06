'The Beauty Whisperer' llega a España y comienza el casting a principios de julio en Almería

El pionero en el mundo de la belleza Philip Sambanidis, quien transformó la industria del cuidado del cabello junto a iconos como Jheri Redding, ahora es el actor principal de un reality drama muy esperado llamado "Synchronicity-The Beauty Whisperer". El espectáculo sigue a Sambanidis, un científico del mundo de la estética, mientras se lanza por su cuenta con una línea de productos de belleza a través de sus compañías: Syncretic Technology Partners y Syncretic Sciences.

La producción se vio forzada a un "paréntesis" debido a la epidemia de la COVID-19. Sin embargo, se reactiva con el anuncio del casting para el show que tendrá lugar en Madrid durante la semana del 13 de julio y en Almería durante la semana del 6 de julio.

Sambanidis es muy conocido en Nueva York y California como asesor privado del cabello de algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, además de asesor para varias super producciones cuando sus actores principales tienen problemas de cabello en pantalla. Todas estas historias se abordarán en el programa con varios cameos en pantalla de actores que actualmente trabajan con Sambanidis.

A lo largo del reality, conoceremos a varias actrices y actores que trabajan con Sambanidis en Hollywood, Europa y otros lugares de la jet set. Este grupo de celebridades abraza a Sambanidis con cariño llamándolo "El susurrador de la belleza". El espectáculo seguirá a Sambanidis mientras se abre paso a través de las altas esferas de Hollywood y la élite de Europa, ofreciendo una visión especial del lado corporativo del entretenimiento.

"Synchronicity-The Beauty Whisperer” será producido por Wanda Halcyon Television International y su enigmático productor, Pat Andrew, recientemente nombrado uno de los diez mejores productores para ver en Hollywood en 2020. El asesor de medios para el programa en España es Hormiguea, agencia ubicada en Almería.

La producción busca hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, deben ser estilistas con licencia y atractivos. Debe dominar el inglés y hablar español con fluidez. Se requiere un buen sentido del humor.

Los productores han pedido a los interesados que sigan estrictamente las pautas indicadas a continuación para que las candidaturas sean aceptadas para su revisión: Dos fotos profesionales. Una del rostro y otra de cuerpo entero. Si se envían más de dos fotos, la solicitud no será revisada, Currículum (no más de una página) que debe incluir su experiencia y capacitación, Un video de un minuto (enlace o archivo adjunto) en inglés que explique por qué debería ser elegido para el papel. No enviar enlaces de video de más de un minuto o la solicitud será rechazada. No enviar archivos adjuntos de más de 10MGB.

También se solicitan detalles de contacto del solicitante o su agente. Los solicitantes deben tener un pasaporte de la UE y ser aptos para trabajar en España. Las solicitudes deben enviarse a casting@wanda-halcyon.com antes del miércoles 1 de julio.