The Juergas Live se celebra en Adra este fin de semana con aforo reducido y mucha seguridad

The Juergas Live Adra 2021 es un festival con aforo reducido y medidas de protección Covid-19 que está ocupando la programación musical de los principales fines de semanas de este verano en Adra. Este proyecto de colaboración entre la empresa promotora del festival y el ayuntamiento de Adra tiene como objetivo devolver la música en directo a la ciudad de Adra apostando por la cultura segura.

El próximo fin de semana toca recordar al The Juergas Rock con tres conciertos dentro de la programación de este The Juergas Live Adra 2021 y que coincidirán con los días en los que tenía previsto celebrarse el festival en su formato tradicional. Hay que recordar que The Juergas Rock es un festival que tras 9 ediciones celebradas en el municipio de Adra se ha convertido en un atractivo turístico y en verdadero símbolo para la ciudad.

Tres bandas que forman parte de su cartel aplazado (Reincidentes, Los Chikos del Maíz y Desakato) serán las encargadas de representar a este Juergas Rock formato pandemia. Vuelve el The Juergas Rock a Adra en un formato reducido, con todas las medidas de protección y protocolo COVID-19.

El próximo jueves 5 de agosto comienza esta fiesta homenaje con la mítica banda andaluza de rock Reincidentes, que vuelve a Adra en su formato eléctrico y con toda la banda. Esta formación ha dejado grandes canciones para la historia del rock estatal Ay Dolores, Vicio, Jartos de Aguantar o Grana y Oro, temas que no faltaran en un concierto para todos aquellos que vivieron la época dorada del rock en España.

El viernes 6 de agosto la banda de rap Los Chikos del Maíz protagonizarán una noche cargada del mejor hip-hop crudo. Los Chikos del Maíz en su gira David Simon aterrizaran en Adra para mostrarnos sus últimos trabajos escritos y producidos durante los pasados meses de confinamiento.

El sábado 7 de agosto, la banda asturiana Desakato será la encargada de cerrar este The Juergas Rock en formato reducido. Una de las bandas con mayor proyección del panorama de punk-rock nacional de los últimos años con grandes éxitos como Cada vez, Octubres Rotos o Cuando salga el sol no podía faltar en esta versión reducida del festival.

Los conciertos se realizarán en el CEIP Colegio Mare Nostrum del municipio almeriense de Adra. El horario de apertura de puertas será a las 21 horas y los conciertos darán comienzo a las 23 horas. El público será acomodado por orden de llegada y deberá cumplir con todas las normas de protección y el protocolo COVID-19. Las entradas online podrán adquirirse en la siguiente web www.thejeurgasrockfestival.com o en www.adra.es