The River Band presenta el viernes su primer álbum titulado ‘Debajo de un taburete’

Después de la notable puesta de largo del ciclo de conciertos almerienses en el Teatro Apolo que inauguró el pasado viernes JJ Fuentes, llega el turno de la segunda de las cuatro citas. Será el viernes, 11 de febrero, a las 20:30 horas, con el grupo The River Band, que mostrará ante el público las catorce nuevas canciones de composición propia que formarán parte de su debut discográfico titulado 'Debajo de un taburete’.

El concierto, como el ya celebrado de JJ Fuentes y los venideros de Antonio Álvarez y En Clave De Soul, forman parte de la línea de apoyo a los artistas locales puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería para este trimestre de la temporada de invierno.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es, como también lo estarán en la noche del concierto en la taquilla del propio Apolo si todavía quedaran disponibles, ya que el ritmo de venta anticipada es alto. Tienen un precio único de ocho euros.

The River Band es una banda de rock almeriense que está formada por Juan de Dios Ferre Carretero como batería, Antonio López como guitarra solista y coros, Juan Caballero Rivas como bajo y coros y Diego Contreras como vocalista y guitarra rítmica.

La mayoría de los miembros lleva en la música muchos años, tocando en teatros, fiestas, pubs, incluso en festivales. Empezaron como The River Band en el año 2016 realizando versiones de Fito, Extremoduro, Platero y Tú, Rosendo, M-Clan y otros grandes del rock nacional e internacional como The Clash, Ramones o The Creedence Clearwater Revival.

Cuentan ya con catorce temas originales gracias a un intenso trabajo de composición realizado en el primer año de la pandemia, recogiendo todas sus influencias en un rock con un estilo peculiar que se respira en cada una de las canciones. Así lo explica su vocalista y guitarra rítmica Diego Contreras, “hemos conseguido aglutinar todas nuestras distintas influencias para tener un sonido característico, muy rockero y muy ochentero”.