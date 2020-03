José del Tomate participa en la XX edición de Flamenco Festival Nueva York

El flamenco almeriense llega a los escenarios de Estados Unidos de la mano de Flamenco Festival en su 20ª edición que tendrá lugar del 12 de marzo al 5 de abril de 2020 con la mayor muestra española de flamenco organizada hasta la fecha fuera de nuestras fronteras, tanto por número de propuestas como de funciones. Entre las figuras que componen el programa de este año destaca el guitarrista José del Tomate, que con su espectáculo ‘Plaza Vieja’ actuará el viernes 13 de marzo, a las 20.00 horas, en el DROM de la capital neoyorkina.

José del Tomate propone un flamenco sincero, hondo, que expresa una personalidad que va más allá de la inmensa sombra de una de las grandes figuras de la guitarra, su padre Tomatito. Bulerías, tarantas, soleá y tanguillos, entre otros, conforman el repertorio del joven maestro, que ya forma parte del futuro del flamenco. «José Fernández, el niño del Tomate, nos demuestra que no es nacer, es hacerse, labrar el camino propio con tesón, sin descanso, y comprometido con tu propia música», escribe Faustino Núñez. Este espectáculo forma parte del ciclo Flamenco Eñe organizado con la Fundación SGAE.

Tras 20 años de labor, Flamenco Festival forma parte de la programación habitual de importantes escenarios del mundo y es plataforma de lanzamiento internacional para sus artistas. Este año, bajo el lema “Breaking walls, uniting worlds”, el Festival volverá por vigésima vez consecutiva a esta icónica ciudad que ha hecho suya, rompiendo muros y uniendo mundos, con un impresionante despliegue de artistas de primer nivel en la Gran Manzana, figuras del flamenco español contemporáneo que han ampliado los horizontes de este arte y derribado sus fronteras.

Un total de 30 compañías tomarán la ciudad de los rascacielos irrumpiendo al mismo tiempo en una veintena de espacios escénicos y entornos públicos, haciendo de Flamenco Festival la cita cultural de referencia la próxima primavera. Serán 40.000 espectadores y espectadoras los que el Festival alcanzará en Nueva York, un público fiel aficionado al flamenco que cada año amplía sus expectativas y que ha surgido en la metrópolis más cosmopolita del mundo gracias al trabajo continuado de Flamenco Festival. Además de actuar en Nueva York, las compañías que este año programa Flamenco Festival integrarán la gira Flamenco Festival On Tour que pasará por Boston, Miami, San Francisco, Los Ángeles, Washington DC, Chatham, Irvine, Sarasota y Chicago, completando un total de 79 representaciones ante un público estimado de 64.000 espectadores en todo el territorio norteamericano.

Entre los grandes nombres de la danza flamenca que asistirán a esta nueva edición, destacan los consolidados de María Pagés, Israel Galván, Rocío Molina o Manuel Liñán, junto a figuras que empiezan a destacar y que pisan los escenarios neoyorkinos por primera vez como Patricia Guerrero, María Moreno, Leonor Leal o Sara Cano, entre otros. Bajo dirección del propio Manuel Liñán, se celebrará un año más la tradicional Gala de Andalucía, en esta ocasión con Mercedes Ruiz, Eduardo Guerrero y María Moreno en el baile, de María Terremoto en el cante y de La Chana, matriarca del baile flamenco, como artista invitada: un perfecto diálogo entre artistas como escaparate del arte jondo de raíz.

Por su parte, el cante estará espléndidamente representado por nombres de primera fila como Rocío Márquez o Miguel Poveda, junto a nuevos talentos que toman el relevo y encarnan la regeneración de los sones flamencos como Niño de Elche, Rosario La Tremendita, Rancapino Hijo, María Terremoto, Kiki Morente o el propio José del Tomate.

Asimismo, la guitarra contará con embajadores como Dani de Morón junto al músico israelí Yotam Silberstein; o las seis cuerdas de Chicuelo & Mezquida al piano: También se harán oír el proyecto neoyorkino New Bojaira, acompañado de Randy Brecker, con su nuevo trabajo ‘ZorongoBlu’; así como el saxofonista gaditano Antonio Lizana. El Festival contará también con heterodoxos como el quinteto catalán Aurora, el grupo Los Voluble, el cuarteto Cuatro Gatos o Lin Cortés.

Hasta la fecha Flamenco Festival ha ofrecido 696 representaciones y presentado 137 compañías en 90 espacios de todo el mundo, de la mano de todos los grandes nombres del flamenco de los últimos 20 años: figuras en lo más alto de sus carreras como Sara Baras, Miguel Poveda, Vicente Amigo, Eva Yerbabuena, Estrella Morente, Carmen Linares, Tomatito, María Pagés, Manuela Carrasco, Israel Galván, Gerardo Núñez, Carmen Cortés, Rocío Molina, Olga Pericet, Rocío Márquez, Rosalía o Rafaela Carrasco, y también genios que ya no están entre nosotros, como Paco de Lucía o Enrique Morente.

Flamenco Festival Nueva York 2020 cuenta con el respaldo del INAEM (Ministerio de Cultura y Deporte), con la colaboración de Turismo de Sevilla, Fundación SGAE, NYU King Juan Carlos I of Spain Center, Acción Cultural Española AC/E, Instituto Cervantes, Almazaras de la Subbética, Patronato Provincial de Turismo de Granada, la Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad de Baleares a través del Institut d'Estudis Baleàrics, Ayuntamiento de Granada / Turismo de Granada, AECID, AIE, el Consulado de España en Nueva York, la Harkness Foundation of Dance, la Howard Gilman Foundation y el Instituto Ramón Llull; así como con el apoyo de New York City Center, The Town Hall, NYU Skirball, Baryshnikov Arts Center, Lincoln Center, Jazz at Lincoln Center-Dizzy’s Club, Repertorio Español, Joe’s Pub, el World Music Institute, The Graduate Center, 92Y, Drom, Robert Browing Associates, Brookfield Place y Live Sounds.