Tomatito vuelve con su master class a los Cursos de Verano de la Universidad

Por último, Rafael Morales, presidente de la Peña El Taranto señalaba que “la peña no se cansará de agradecer tanto a la UAL como a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería el que hace 6 años tuvieran en consideración nuestra propuesta de que se celebrara la clase magistral de Tomatito, por un lado, formando parte de los Cursos de Verano y, por otro, del contenido del Festival de Flamenco de Almería. Estamos muy satisfechos de colaborar con ambas instituciones”.

Tomatito: “Mientras que la gente quiera que yo esté aquí, aquí estaré”

José Fernández ‘Tomatito’ dio las gracias a la UAL y al Ayuntamiento de Almería por hacer posible de hacer ‘Sonanta 6’. “Como almeriense que soy estoy encantado y mientras que la gente quiera que yo esté aquí, aquí estaré. Estoy orgulloso de poder enseñar lo que yo sé a gente a la que le gusta la guitarra”. Para el guitarrista , el hecho de que sea en modalidad dual ha sido una buena decisión. “Me da alegría que pueda participar gente aficionada a la guitarra flamenca que no puede venir o que le cuesta trabajo salir de su país. Lo hago con mucho cariño, me he mentalizado de que estoy tocando tanto para los muchachos que están de forma presencial como para ellos al otro lado de la pantalla”. La figura de Tomatito, con su gran proyección internacional, es el argumento principal y gran activo de este curso. Es uno de los artistas flamencos más reconocidos por el público y la crítica especializada y un guitarrista de dimensión internacional. Con una amplia discografía en su haber, ha obtenido 6 premios Grammy en tres categorías diferentes (Flamenco, Jazz y Música Clásica), y un sinfín de importantes premios en su carrera artística.