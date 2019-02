Último pase de semifinales en el concurso de Carnaval más apretado de los últimos años

Con el mismo resultado que las dos primeras ocasiones, el domingo el Teatro Apolo vivió el tercer asalto emocionante de semifinales del concurso de agrupaciones carnavalescas. Una actuación que dio como resultado la clasificación para la final del sábado, 23 de febrero, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a las parodias ‘No me toquéis las bolas’, ‘Camina o revienta’ y ‘Academia de baile de Antonio la Coja’, a las murgas ‘No nos perdemos ni una’, ‘Toy Tieso’, ‘Esto no me cuadra’ y ‘Estamos en oferta’ y a las comparsas ‘Pedro’, ‘La Divina Comparsa’, ‘Los Indomables’ y ‘El Renacido’, según el veredicto emitido por el jurado.

El orden de actuación y horario de la final está pendiente de elaboración, toda vez que se han presentado varios recursos que pueden hacer que para la final actúen dos grupos más, en la categoría de murgas, por lo que habrá que esperar todavía para tener la escaleta definitiva. El concurso de agrupaciones carnavalescas está organizado por la Federación Municipal de Almería Capital (FEMACA), en colaboración con el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Los grupos no clasificados han sido, en comparsas: 5º lugar ‘¿’ de Granada (120,84 puntos) y Los Tramposos de Tabernas en sexto lugar (110,54 puntos). En murgas, el quinto lugar ha sido para ‘Las Buenas Compañías’ de Torrevieja (136,66 puntos), sexto para ‘Los que salen por los pelos’ de Berja (131 puntos), séptimo para ‘La Chirisorpresa’ de Almería (127 puntos) y en octava posición ‘Dos iguales para hoy’, de Caravaca de la Cruz (113,83 puntos).

El domingo, volvieron a convencer las letras de divertida nostalgia infantil de la murga ‘Toy Tieso’ de El Folitre, Roquetas de Mar. A continuación, la parodia ‘Este año no me toquéis las bolas’ continuó con las andanzas de Goku, si bien con muchos tramos similares al del pase de cuartos de final. La primera tanda de actuaciones culminó con la comparsa ‘Pedro’, de Yunque y Copla, decanos del carnaval almeriense, que puso en pie al público con una impecable actuación que mejoró con creces el paso de cuartos.

Tras el descanso, ‘Las Buenas Compañías’, desde la alicantina Torrevieja, demostraron tener buenas maneras y, a la espera de los recursos, volverán a quedarse muy cerca de entrar en la final como les pasara el año pasado con el tipo de ‘gitana de encima de la tele’. ‘El Renacido’ volvió a resurgir con el poder de sus voces en las tablas del Apolo, confirmándose con un repertorio sobrio y afinado al extremo, mientras que el colofón lo pondrían desde Berja ‘Los que salen por los pelos’, cuyo pase cosechó seis puntos más que en cuartos, pero que no les ha valido para entrar entre los cuatro primeros. En cualquier caso, también puede verse beneficiado de la ampliación de grupos para la final, aunque es algo que está por confirmar.

El jurado está presidido por Germán Maqueda, gestor cultural del Ayuntamiento de Almería y músico. Como vocales están Carlos Mullor, titulado profesional de música; Patricia Rodríguez, vocalista, arreglista vocal y letrista; Alicia Rojas, docente de Canto Moderno y diplomada en Escuela Internacional; y Antonio Cañizares, director teatral. Fernando Bretones ejerce de jurado para el accésit que concede Verdiblanca a la letra que mejor refleje las capacidades de las personas con diversidad funcional.