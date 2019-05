Vanessa Montfort: "“Con esfuerzo y haciendo una carrera coherente se puede vivir de la literatura”

La autora Vanessa Montfort presenta esta noche a las 20 horas su obra El sueño de la Crisálida en el Patio del Mandarino del Área de Cultura de la Diputación de Almería en la plaza de Bendicho. Montfort participa en Diario de los Libros, actividad que organiza Diario de Almería. La escritora estará arropada por el director del periódico, Antonio Lao y el coordinador de esta actividad, Antonio Galindo.

-Aunque estudió periodismo su actividad en torno a la escritura se inició cuando era una niña.

-Soy periodista de profesión y lo he ejercido durante poco tiempo. Donde yo he hecho carrera es en la literatura y escribía desde que era una niña. Es una vocación clara, que no sé de dónde me viene, pero probablemente del amor de mi familia a la lectura. Yo he salido la escritora de la familia.

-¿No sé si conoce Almería y su provincia?

-He venido siempre por placer. Es la primera vez que me traen para presentar un libro. Tengo muy buenos amigos en Almería y estudié con dos compañeros de Almería. Encontré mi refugio en Agua Amarga que es un oasis, y si alguna vez me pierdo que me busquen a Agua Amarga. He escrito alguna obra de teatro y he terminado alguna novela en uno de los áticos de Agua Amarga.

-El sueño de la Crisálida es una historia que bien podría llevarse al cine. Es una historia apasionante entre mujeres.

-Todas mis novelas son bastantes visuales. Creo que es la primera novela donde se da la mano la Vanessa periodista con la Vanessa escritora, porque si parte de un caso real que me contaron. He querido que esta obra sea una novela luminosa, de liberación, de reconstrucción, pero sobre todo un oasis para los lectores donde pudieran detenerse y respirar.

-¿La historia que cuenta en la novela ha servido para atrapar al lector?

-La novela tiene una estructura de thriller. Yo tenía que contar una historia que palpita desde el principio hasta el final. Ese contador que está a cero cuando empezamos la novela y que tiene 365 días de esfuerzo y esperanza por intentar hacer un mundo mejor y por intentar dar voz a la injusticia es lo que está llevando al lector a no poder parar cuando se pone a leerla.

-Lleva 20 años dedicada a escribir y ha recibido muchos premios. ¿Se puede vivir de la literatura?

-Con mucho esfuerzo, con mucha paciencia y con mucho trabajo y haciendo una carrera coherente sí se puede vivir. Nosotros no tenemos un sueldo al mes, es muy compleja la vida del escritor, cobra una vez al año cuando llegan las liquidaciones. El mundo no está pensado para ser escritor. Igual que escribo teatro y escribo novelas, es cierto que me gusta mucho dar clases.

-Me gustaría saber su opinión sobre la autoedición, que ha invadido el mercado del libro.

-Me preocupa la autoedición, pero me preocupa más que las propias editoriales publiquen mucho más de lo que se suele leer o comprar. Antes de que existiera la autoedición se publicaba mucho más de lo que se leía. Con esa burbuja llevamos mucho tiempo lo que provoca cierta desazón en el lector e incluso en el librero que no puede acumular tantos libros en sus librerías. Se publica mucho más de lo que se lee, pero en Estados Unidos la autoedición ya es salvaje, es un fenómeno que está acabando allí con el mundo editorial.

-Ahora ya se ha perdido en parte la palabra entre las personas y todo parece que es debido a las redes sociales.

-Estamos en un momento de adicción digital totalmente. Cuando la tecnología sustituye al contacto humano entonces empezamos a tener un problema. Cuando sustituye una conversación cara a cara por un mensaje de WhatsApp es que eso no es una comunicación en condiciones. Estamos haciendo que la vida pierda intensidad.

-Lleva dos décadas con una carrera literaria de gran éxito. ¿Donde cree que radica la clave del éxito de sus novelas?

-En la cabezonería. En mi caso yo tenía la mirada fija en un horizonte desde pequeña. Todo lo que he hecho en mi vida, y he hecho muchas cosas, lo he volcado en la literatura. El escritor es una forma de mirar el mundo y querer compartirlo con los demás.

-¿Sus planteamientos y objetivos iniciales se van cumpliendo?

-En mi caso sí. Nunca he tenido dudas de que yo voy a seguir escribiendo hasta mi último suspiro. Tengo claro que me moriré escribiendo.

-¿Se considera más escritora que lectora?

-Siempre lo he sido, pero porque aprendí a escribir casi antes que a leer. Para mi leer ha sido siempre un juego.

- De cara al futuro qué tiene en mente, Vanessa.

-He estrenado el 23 de abril la obra Firmado Lejárraga que dirige Miguel Ángel Lamata en el Teatro Valle Inclán que va sobre una excelente escritora como es María Lejárraga, cuyas obras fueron firmadas por su marido.