Vanessa Montfort presenta su libro ‘El sueño de la crisálida’ en Almería

El Patio del Mandarino acogió el jueves la presentación del libro El sueño de la crisálida, de Vanessa Montfort. En el acto, organizado por Diario de Almería, participó el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, que felicitó al periódico por esta iniciativa y a la autora por la calidad de su último trabajo. En esta presentación también estuvo presente Blas Fuentes, director de Cultura de la Universidad.

Antonio Lao, director de Diario de Almería, expresó que “en Diario de Almería queremos cada vez implicarnos más con la sociedad almeriense y que mejor forma de hacerlo que a través de la cultura. Diario de Los Libros es cultura, es la posibilidad de tener autores en Almería y tenerlos cerca de los lectores. Es una satisfacción tener con nosotros a Vanessa Montfort que nos trae su libro El sueño de la crisálida. Es una oportunidad de estar cerca de la autora, aparte de que Vanessa es una enamorada del Parque Natural de Cabo de Gata”.

Antonio Galindo, coordinador de Diario de los libros mantuvo una charla con la autora Vanessa Montfort. Tras una reseña biográfica de la escritora nacida en Barcelona fue la propia autora la que destacó que “es la primera vez que me traen para presentar un libro a mi querida Almería”.

Montfort comenzó hablando sobre el teatro, una de las facetas que más le apasionan en su vida. “Yo soy de la escuela de José Sanchís Sinisterra, autor de Ay Carmela, que habla que el teatro también es literatura. Yo soy escritora, y me da igual si escribo teatro, escribo un guión o si escribo novela”.

La escritora, que tiene como padrinos literarios a Rosa Montero y Fernando Marías, habló sobre su novela El ingrediente secreto. “Esa es mi primera novela la cual me llevó mucho tiempo escribirla. Mi vocación literaria la he tenido siempre, y con siete años ya hacía mis cuentos. Mi abuelo fue una persona muy importante para mi y recuerdo que me dijo que cuando moría un viejo era como si ardiera una biblioteca. Lo entrevisté durante dos años, todavía guardo las cintas. Esa novela está dedicada a mi abuelo”.

Luego llegaría la obra Mitología de Nueva York, una novela donde hay mucha sangre. “Quería dedicarle una novela a Nueva York pero cuando llegaba allí me parecía que la ciudad no era verdad. En la novela hay crímenes”, apuntó la autora.

La leyenda de la isla sin voz es la segunda novela que escribe Vanessa sobre Nueva York, pero esta vez histórica. “Yo estaba sacando una fotografía desde Manhattan a Brooklyn y en medio se me coló un islote llamado Blackwell Island. La curiosidad me llevó a conocer esa isla con mis primos, y me entero que la isla era como una especie de manicomio, donde se llevaban a los desamparados. Charles Dickens había estado en esa isla, y era algo que no se había contado. Entonces fue cuando nació esa novela”.

La obra más laureada de Vanessa Montfort es Mujeres que compran flores. “Los escenarios muchas veces me dan la historia”, dijo. “Casi en todas mis obras de teatro los protagonistas son hombres. Mi gran superpoder no es escribir, sino que todo el mundo me cuenta su vida. Eso es un tesoro para cualquier escritor porque a mi me encanta escuchar”.

Montfort subrayó en el Patio del Mandarino que “yo hablaba con mujeres de diferentes latitudes porque mi profesión me permite viajar mucho, y yo veía un magma ahí que tenía que ver con la calidad de vida. Me planteé escribir una novela sobre eso, y producto de un viaje que parte ocurre en Almería y que recorre la ruta de los piratas, decido escribir la historia de una mujer que estaba en pleno duelo, que tenía el síndrome del copiloto y se había dado cuenta que había vivido la vida del otro”.

La última novela de Vanessa Montfort es El sueño de la crisálida. Las protagonistas son Patricia y Greta. Igual que la vida de Patricia bebe de la de la autora, las andanzas de Greta también están basadas en un caso real y replantean el papel de la mujer en la Iglesia, “un tema delicado y, en muchas ocasiones tabú, del que nadie se ha ocupado hasta ahora”.

Por ello, Montfort, que aseguraba haber cambiado los nombres y los lugares donde se desarrolla la historia, agradece la generosidad de su nueva amiga. “Nunca antes se había atrevido a contar este calvario a nadie hasta que nos conocimos. Pese a ser desconocidas, me hizo depositaria de su historia. Lo que ella quería es que nadie volviera a pasar por algo similar. Hoy somos amigas, hace unos días nos vimos y comimos”.

Patricia y Greta se encuentran en avión y en el viaje de Nueva York a Madrid se cuentan su vida. “Se dan cuenta que ambas han sido víctimas de acoso laboral. Me ha salido una novela muy rebelde con causa. Los lectores no se están aburriendo nada con una historia hermosa de amistad”, dijo la escritora.

“Son 60 personas las que transcurren en la novela, con personajes con toda tendencia sexual y con distintas nacionales. Habla del mundo de la prisa, habla de la deshumanización, porque vivimos estresados, y no tenemos tiempo para mirarnos a los ojos. Es una crítica social a veces con mucho humor. La novela no es sobre mujeres, sino de seres humanos”, asegura la autora.

Acabó leyendo un párrafo de Mujeres que compran flores y otro dedicado a Cabo de Gata. “Almería ha sido muy importante para mi. Entre el público está Ana Castillejo que es parte de la familia escogida que me enseñó Almería por primera vez y que hoy es su cumpleaños”, aseguró.

Los libros son un cordón umbilical con los lectores. No os olvidéis de jugar cuando escribís y no olvidéis de emocionar”, concluyó Montfort en Almería.