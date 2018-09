Vera celebra los 50 años de los Festivales de Arte con una extensa programación

"Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo". Con estas palabras recogidas de una 'Charla sobre teatro' leída por Federico García Lorca el 1 de febrero de 1935, en el Teatro Español de Madrid, comenzaba su intervención el alcalde de Vera, Félix López, en el acto de la presentación oficial del 50 Aniversario de los Festivales de Arte celebrado ayer en Terraza Carmona.

El primer edil veratense señaló que "Vera es un municipio que culturalmente está vivo, buena prueba de ello es que este año conmemoramos los 50 años de teatro aficionado". "Este año 2018 marcará un antes y un después en la cultura veratense", proseguía Félix López, "porque no ha habido ruptura, sino que hemos mantenido la misma línea desde que se iniciaron los Festivales de Arte, hemos sido fieles a lo que todas las Corporaciones municipales anteriores han venido haciendo". Hizo mención Félix López a la tradición teatral de Vera que se ha ido transmitiendo en varias generaciones y afirmó garantizada la continuidad del teatro con la incorporación de nuevas formaciones teatrales.

Previamente, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Alfredo Valdivia, puso de manifiesto la importancia de la vertebración de la sociedad a través de la cultura.

"Ahí, en la cultura", especificó Valdivia, "es destacable la gestión del Ayuntamiento de Vera. Este municipio tiene que sacar pecho en cultura, turismo y deporte porque es aventajado en casi todos los aspectos relacionados con las áreas que represento en nombre de la Junta de Andalucía".

Se refirió así mismo el Delegado a la ilusión y participación de la sociedad, una maestría del Ayuntamiento al implicar a todos los sectores en sus proyectos. Alfredo Valdivia concluyó su intervención reiterando el apoyo de la Junta de Andalucía a las iniciativas del Ayuntamiento veratense.

Por su parte, la Comisaria del 50 Aniversario, María del Carmen Morales, realizó un breve repaso por todas las actividades culturales efectuadas a lo largo del año, hasta llegar a los Festivales de Arte. "Este es un año muy especial, cinco grupos de teatro veratenses van a representar obras de muy diverso género teatral".

Subrayó el trabajo realizado por el autor de los carteles, Javier Carmona, a la par que agradeció a los grupos de teatro su esfuerzo "por engrandecer la cultura de nuestro pueblo con el apoyo de las instituciones".

Isabel de Haro, concejala de Cultura, alabó el trabajo de los grupos de teatro veratenses, "con los que se engrandecen los Festivales de Arte en Vera y que este año son especialmente importantes al tratarse de la quincuagésima edición que representan a muchas personas que nos han acompañado a lo largo de estos años".

Finalmente, se dieron a conocer los carteles conmemorativos del 50 Aniversario y de los Festivales de Arte.