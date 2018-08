Vera celebra el 50 aniversario de los Festivales de Arte a lo grande

Corría el año 2009 cuando, del grupo veratense Al Alba Teatro, surgía un germen de jóvenes aficionados a las artes escénicas quienes, con una importante dosis de valentía, se atrevían con el difícil género del musical.

La exitosa puesta en escena de Hoy no me puedo levantar les animó a continuar en esa línea sucediéndose cuatro años en los que el público pudo seguir disfrutando de este género que ya había empezado a formar parte de los intereses y gustos del público aficionado al teatro. Grease, Mamma mía, 40 el musical y We will rock you, el musical de Queen vinieron a reafirmar el talento de los miembros de aquel grupo.

Y en este 2018, a los cinco años de aquella última representación, y coincidiendo con los actos culturales que el Ayuntamiento de Vera viene realizando para la conmemoración del 50º Aniversario de los Festivales de Arte, el grupo Al Alba Teatro vuelve con el musical y lo hace con una de las obras más renombradas de la actual cartelería: La Llamada, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, en una adaptación que ha contado con la dirección de Juan Francisco Soler R. quien ha confiado para el casting en parte del elenco de aquel germen de 2009, incorporando nuevos jóvenes que demostrarán, todos ellos, sin duda, sus dotes interpretativas como actores, músicos y bailarines.

La coreografía es de Paqui Lugo y la dirección musical de Víctor Valera; en este sentido, decir que los números de baile son originales y toda la música en directo, interpretada por una banda de reconocidos músicos.

La obra narra la historia de dos chicas y dos monjas en un campamento de verano. La aparición de Dios a una de ellas vendrá a llenar de inquietudes, dudas e interrogantes todos sus pensamientos, ideas y planes de adolescente, porque no es un Dios como el que todos imaginamos.

Pero más sorpresas aguardan a sus protagonistas que harán cambiar, también, sus vidas. En palabras de su director, La Llamada tiene un mensaje claro, que no es otro que la necesidad de afrontar con valentía la verdad, la realidad y, sobre todo, el futuro, perdiendo el miedo a lo incierto, si la elección ha sido reflexionada."

Continúa manifestando Juan Francisco Soler R. que "la obra es una comedia, puesto que tiene un final feliz, y es feliz, precisamente, porque se ha perdido ese miedo al que hacía referencia anteriormente; pero también es una obra en la que hay sufrimiento, por la sorpresa, por la indecisión, por la desconfianza, por el "no saber". Finalmente, dosis de humor, por la singularidad de algunos personajes."

La obra se representará, con carácter benéfico, en dos funciones, los días 2 y 3 de Septiembre, a las 10 de la noche en el Teatro Auditorio "Ciudad de Vera" y, como viene siendo habitual en este grupo de teatro, los beneficios irán destinados a la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Vera.