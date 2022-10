Víctor Matellano recoge el premio ‘Spirit of the West’ en el Almería Western Film

Almería Western Film Festival hizo entrega ayer del premio Spirit of the West al director Víctor Matellano en el poblado del Oeste Fort Bravo Texas Hollywood. Por sorpresa, el también director Enzo G. Castellari viajó desde Italia a Tabernas para participar en el homenaje debido al fuerte vínculo que se creó tras su participación como actor en el largometraje Stop Over in Hell.

Como no podía ser de otra forma, Matellano llegó a la plaza del poblado a bordo una diligencia en compañía del gerente de Fort Bravo, Rafael Molina, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del festival, Guillermo de Oliveira. El cómico y actor Santi Alverú fue el maestro de ceremonias que no dudo en vestirse con un atuendo western simulando un ‘cowboy’ del Oeste.

Matellano agradeció este reconocimiento al festival y a todos aquellos que colaboraron en el rodaje de la provincia, así como a las asociaciones de cine que promueven que la memoria de los rodajes de hace décadas siga viva y difunden las nuevas producciones que se llevan a cabo en el desierto de Tabernas. “He rodado aquí varias veces y aparte de la cuestión cinematográfica, las personas de aquí son buena gente y siempre me he sentido muy acogido. La primera vez que vine aquí fue en 1993 cuando estaba en un campamento de Aguadulce, aquí vi los decorados y aluciné”, explicó el director.

Desde hacía cinco años, Matellano no había visto físicamente al maestro Castellari. “Aquí he venido muchos años, he rodado muchas películas, cuando vuelvo a Tabernas es una realidad fantástica, es increíble”, dijo el director italiano. El festival pudo mostrar a Enzo la silla que forma parte del paseo del cine en la que están todos los premios Tabernas de Cine que ha concedido AWFF desde sus inicios.

El premio Spirit of the West se concedió por primera vez en 2021 al director Mateo Gil por su contribución al género wéstern contemporáneo. Este galardón se suma a los premios honoríficos del festival para reconocer la trayectoria de profesionales del cine que han ayudado a mantener y renovar el western en las últimas décadas.

Víctor Matellano es director de cine y teatro, y escritor cinematográfico. Siempre se interesó por el género western desde su infancia, gracias al trabajo ocasional de su padre como figurante y caballista en los westerns rodados en suelo español.

Entre su filmografía, dirige el último largometraje de ficción de producción netamente española rodado en las últimas décadas en nuestro país Parada en el infierno (Stop Over in Hell, 2016), que incluye una colaboración especial del mítico director italiano premio Tabernas de Cine en 2014, Enzo G. Castellari.

Y su última película dirigida hasta la fecha, el documental de creación El valle de Concavenator (2022), gira alrededor del ‘weird western’ de Ray Harryhausen, rodado en Almería, ‘El valle de Gwangi’ (1969).

Como escritor cinematográfico, dedica buena parte del espacio de sus ensayos al western, destacando los libros Clint dispara. La trilogía del dólar de Sergio Leone o El Hollywood Español, de los cuales es editor y coautor, y participando a su vez en otras publicaciones como Gil Parrondo. La realidad proyectada o La Almería de Sergio Leone, ambos editados por la Diputación de Almería.

Además, Matellano es comisario de la exposición itinerante Madrid, territorio Far West de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid.