‘Viejos Hazmerreíres’ y ‘Cómo conocí a mi suegra’, propuestas de invierno para El Ejido

Arranca el mes de enero y lo hace en El Ejido con dos interesantes propuestas en el marco del ‘Invierno Cultural’ del Teatro Auditorio. Se trata de la divertida obra de teatro Cómo conocí a mi suegra que, protagonizada por los influencers Ismael Lemais y La Kiskillosa, podrá verse el sábado, 15 de enero, a partir de las ocho de la tarde. Esta pieza se convertirá en una sucesión de monólogos cotidianos donde los actores realizarán una cómica parodia sobre las relaciones de pareja y el día a día analizadas desde el punto de vista humorístico. Durante 90 minutos, no dejarán de sucederse andanzas estrambóticas de las suegras de ambos protagonistas, parodias musicales de los hits del momento o de sus propias vidas como influencers.

La segunda de las propuestas es un divertido recopilatorio de las obras más célebres llevadas a los escenarios de todo el mundo por el grupo humorístico-musical Les Luthiers y que podrá disfrutarse el domingo, 20 de enero también en el Teatro Auditorio.

Habrá una única función, a las seis de la tarde, y bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, surgirán flamantes versiones de Las majas del Bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

Además, incluye obras nuevas como ‘Receta Postrera’, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

Las entradas para los espectáculos se pueden adquirir de manera anticipada en el Auditorio, de lunes a viernes de 10 a 14 horas; en la taquilla del Auditorio, dos horas antes del espectáculo.