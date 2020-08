Virginia Fernández Collado publica el libro de prosa poética ‘Bosque’

La escritora almeriense acaba de ver publicado su libro Bosque, una edición bilingüe con una introducción de Ismael Diadié Haidara. Según la autora, el título Bosque viene motivado porque “los bosques son nuestro porvenir y son nuestro problema, sin los bosques no podemos vivir, y a su vez, estamos destruyendo los bosques, esto es una contradicción. De tal modo, que Bosque porque así visibilizo”.

Se edita bajo el patrocinio de Fondo Kati. Fondo Kati es una organización internacional, que mantiene un legado bibliotecario de siglos en el que se mezclan manuscritos de las tres culturas, es miembro de Sites of conscience de Nueva York, que es una organización que lucha por los derechos humanos.

El libro ha salido en inglés y en bilingüe español-inglés para el mercado hispano hablante. “Es un libro de prosa poética que he escrito a lo largo de tres años dejándome llevar por las estaciones, donde expreso mi sentir de ser bosque, de ser parte de la naturaleza. El ser humano no puede luchar contra la naturaleza porque lucha contra su propia casa, así lo dijo también Marco Aurelio, y Thoreau en Walden”, explica Virginia Fernández Collado. Ismael Diadié Haidara en el texto de la introducción de la obra apunta que “esta breve y honda obra poética puede perfectamente clasificarse en la tradición de la Nature Writing, tradición que se inicia en los albores del trascendentalismo con Ralph Waldo Emerson, Henri David Thoreau y que sigue hasta en nuestros días entre textos científicos, novelas y poemas. Pero la buena poesía no precisa de clasificaciones, es y eso basta”.

Virginia Fernández Collado es profesora de Administración de Empresas en Educación Secundaria. Ha realizado los cursos de doctorado en Economía Aplicada, tiene una master en Asesoría Fiscal de la escuela de negocios GADE en Madrid.

Ha publicado en El periódico urbano en Santiago de Chile y en Quillota (Chile). Ha colaborado en la revista Axarquía. Algunos de sus poemas aparecen en libros conjuntos. Ha publicado los libros Depredador, editorial La oficina, 2015; Poemas 2006-2016, ediciones del Genal y Fundación Fondo Kati, 2017; Bosque/forest, Fondo Kati, 2020; Forest, Fondo Kati, 2020; Lluvia, poemas 2006-2016, Fondo Kati, 2020; Guía didáctica para preparar la programación didáctica del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, Fondo Kati, 2020. Ha coordinado varias antologías poéticas. Ha recibido el primer Premio (modalidad poesía) en el XIII Concurso de Creación Joven, Ciudad de Almería en 2011.