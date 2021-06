Gran éxito de Alice Wonder y Juancho Marqués en Cooltural Go! en Almería

El ciclo de eventos de Cooltural Go! para esta temporada ha dado una vuelta de tuerca más a la amplitud de la panoplia sonora de sus propuestas y buena prueba de ello se ha podido disfrutar el pasado fin de semana en la doble cita para el sábado, con Juancho Marqués y Fac y Jara, y el domingo, con Alice Wonder y Jack Bisonte.

Ambas citas organizadas por Cooltural Fest, de Crash Music, y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería en el Recinto de Conciertos del Ferial y en el Mesón Gitano, respectivamente. Voces hipnóticas como la de Alice Wonder, hip hop re-evolucionado con Juancho Marqués, mensajes naturalistas de Fac y Jara y rock & soul electrónico con Jack Bisonte. Propuestas muy personales que ‘los coolters’ supieron valorar con su presencia y el calor brindado a los artistas.

La relación de Alice Wonder con Cooltural Fest continúa creciendo y afianzándose, después de tener el honor de ser el primer ‘secret show’ de los celebrados hasta la fecha, de haber actuado en los conciertos acústicos matinales en la playa en una de las ediciones del festival y, además, ser uno de los vídeos más vistos del festival, con su colaboración en el concierto de Depedro, cantando ‘Te Sigo Soñando’.

Venía presentando su último lanzamiento discográfico, Que se joda todo lo demás, con el que termina de abrazar la composición en castellano que bien tan le sentó en su tema más popular y apreciado por sus seguidores, Bajo la piel que, a la postre, serviría para cerrar su actuación.

Por el camino, la joven artista madrileña hizo un repaso a la mayoría de esos nuevos temas, pero también hubo espacio para parte de su cancionero en inglés, para compartir un tema inédito e, incluso, para marcarse una muy personal versión de un tema de Bad Bunny.

Antes, Jack Bisonte se ganó la simpatía de los asistentes con su formato power-dúo de batería y guitarra, con un estilo que navega de manera inclasificable entre la electrónica de ascendencia soul, el rock, melodía bailables de guitarra e incluso algún que otro destello de folk.

Abrieron y cerraron con uno de sus ya temas más celebrados, France Gall, en versión normal en el arranque e hiper-vitaminada en su cierre. Por el camino, muchas de las canciones de su último trabajo de estudio, Hounds of Glory, como Portrait, The way your heart gets broke, No Drama, Blue Hydrangea o Dying Free. Aunque también hicieron concesión más distorsionada con ‘Famous Tonight’ y hasta una versión incendiaria del ‘Instant Crush’ de Daft Punk y Julián Casablancas.

En la noche del sábado el concierto de Fac y Jara se vio sorprendido por una tormenta eléctrica y fugaz, de esas que anticipa el ya inminente verano. Pese a todo, tanto el dúo murciano como el artista madrileño se sobrepusieron al contratiempo en una velada que tuvo un hilo conductor de buenas intenciones y mundos mejores dibujados en las nutridas letras.

Juancho Marqués se ha confirmado del todo como un músico incatalogable, presentando un hip hop ágil y estiloso que abraza géneros que van de la electrónica y lo urbano más actual al jazz, el soul, la música clásica o la sonoridad más acústica. Una combinación que hace difícil encasillarlo y que, a la vez, sirve para que sus propios seguidores disfruten de su concepción tan abierta de la música, siempre con sus letras emocionales como leit motiv.

Así, temas como Luz Azul, Rueda o Nuevo Mundo, con las que abriría su actuación, fueron metiendo al calor al público que acudió a su llamada desde el Recinto de Conciertos del Ferial. Ritmos ligeros, pero con un marcado y pautado trabajo de banda detrás, que se dejó sentir en Paralelo Circular o para las más anglosajonas Mac Miller y Belfast.

Para el tramo final, reservaría las más celebradas por sus seguidores, como En Privao, las playeras Ibiza y Benicassim