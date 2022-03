La XXXIII Muestra de Teatro Aficionado de El Ejido arranca con una gala original

La ceremonia, que se extendió durante casi tres horas, tuvo lugar en el Teatro Auditorio y estuvo conducida por la presentadora Ana Ruiz. Desde las 19 horas el hall ya se convirtió en escenario de este evento, acogiendo ambientación con arlequines, etc.

Durante su intervención, el regidor ejidense felicitó “a todos los directores de los talleres municipales que han recibido un reconocimiento por su trabajo y dedicación. También, como no, por supuesto, a todos los que hacéis realidad nuestra Muestra de Teatro Aficionado, a todos los grupos de teatro por vuestra implicación, que es muy valiosa para dar vida al teatro en El Ejido. A todos los que habéis trabajado durante décadas por acercar a los ejidenses al teatro. A todo el personal del área de cultura, porque sin duda vuestra profesionalidad hace posible que cualquier representación, cualquier espectáculo transcurra perfectamente coordinado, sonido, luces, montajes, programación, gracias a vosotros cualquier compañía, pequeña o grande, se siente como en casa, y lo hacéis que todo encaje”.

El gran reconocimiento a los grupos de teatro del municipio

La Gala, que se trasladó hasta el escenario de la Sala A donde los asientos llevaban adheridos un código QR con información de la programación, estuvo marcada por las actuaciones de Toom Pak, Level Up y Dance Mapping y las proyecciones de vídeos. Además, un espectáculo aéreo de gran formato, a cargo de Aéreo Hynos, puso el punto final a este evento. El alcalde junto a la concejala de Cultura fueron los encargados de hacer entrega de reconocimientos a los once directores de la Muestra de Teatro Aficionado. En la actualidad el municipio cuenta con 20 grupos de teatro local aficionado, lo que pone de relieve las inquietudes culturales del municipio. En esta línea, Julia Ibáñez, detalló durante la Gala que “nuestros grupos de teatro son motivo de orgullo ya que se convierten en verdaderos agentes de participación social”, al tiempo que ha resaltado que “son el germen del teatro en nuestro municipio, gracias por vuestro trabajo y constancia con la cultura”. Y es que los grupos abarcan una amplia horquilla de edad y, además, adquieren un carácter inclusivo con los grupos TEA y Down. El Ejido apuesta por la cultura.