Las actividades de invierno del CAL se inician con Ignacio Martínez de Pisón

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha previsto para Almería una programación que pone el acento en la historia y la ficción. El novelista Ignacio Martínez de Pisón, autor de El día de mañana, es uno de los grandes nombres que visitarán la ciudad, en este caso a propósito de su nuevo libro Castillos de fuego.

El escritor y periodista Felipe Cabrerizo se adentra en la vida de Jane Birkin, intérprete de Jet’aime… moi non plus, canción que la convertiría en figura icónica de la Francia de los 70. El creativo Carlos Holemans descubrirá la historia de su familia en Los espías no hablan, primera novela que ha logrado colarse entre las más seguidas del momento. El director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro, dio los detalles en una rueda de prensa en la sede malagueña.

Justo Navarro, director del Centro, destacaba que “invitamos a la lectura a públicos cada vez más amplios e informados y trabajamos para hacer del Centro, en las ocho provincias andaluzas, no solo un lugar de encuentro para el diálogo y el debate, sino también un centro generador de ideas”.

A nivel andaluz se cuenta una treintena de encuentros con autores de diversos géneros, además de la continuidad de la Red Andaluza de Clubes de Lectura para todas las edades y del programa expositivo sobre el patrimonio intelectual y literario con exposiciones itinerantes en Almería, Jaén y Sevilla. Se retoma también el programa ‘Literatura y Cine’ en las provincias de Almería, Córdoba y Granada, en colaboración con la Filmoteca de Andalucía.

La primera cita consistirá en una conversación entre los escritores Ignacio Martínez de Pisón y Juan Manuel Gil, que bajo el título Entre la historia y la ficción, conversarán sobre la España de los años 40, con motivo de la publicación de ‘Castillos de fuego’. Juan Manuel Gil, escritor y profesor, formó parte de la primera promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala. ‘Flor del rayo’ es su última novela. La cita tendrá lugar el 31 de enero.

El Centro invita también a Felipe Cabrerizo en conversación con José Luis López Bretones para hablar sobre los diarios de Jane Birkin. El encuentro aborda la publicación del libro Diarios 1957-1982. Munkey Diaries la actriz y cantante anglofrancesa que interpretó la icónica canción Jet’ Aime… moi non plus en la Francia de los 70 y que sigue sonando en la actualidad.

Felipe Cabrerizo, escritor, periodista y traductor, traduce esta publicación. José Luis López Bretones es autor y también editor literario. El encuentro está previsto el 14 de febrero.

Carlos Holemans y Lola González dialogarán sobre la Posguerra española, una etapa que Holemans conoce bien tras la larga investigación realizada sobre la vida de su padre, un trabajo que ha dado como resultado ‘Los espías no hablan’. Holemans es creativo publicitario con más de 30 años de experiencia y numerosos premios nacionales e internacionales.

El acto será el 21 de febrero. Todas las actividades están previstas en la Biblioteca Villaespesa a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo. Sin duda, se trata de un cartel de lujo para iniciar el año.