El teatro aficionado de Fealta celebra nueva función el martes, 7 de diciembre, en el Apolo

La Federación Almeriense de Teatro Aficionado (FEALTA), con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, volverá a alzar el telón del Apolo el próximo martes, 7 de diciembre, a las 21 horas, con una nueva obra dentro de su ciclo de actuaciones que desarrolla durante la práctica totalidad del año. Se trata, en este caso, del grupo Cuarta Pared, que llevará a escena la obra La Cruda Realidad, que incluye tres representaciones breves.

El grupo de teatro Cuarta Pared de Almería se fundó en el año 2002, convirtiéndose en aquel momento en el primer grupo de teatro juvenil integrado en el Movimiento Teatral ONCE. Está formada en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual, afiliados a la ONCE.

La primera es Siempre es demasiado tiempo. Basada en una historia de María Jesús Bajo, adaptada por Gloria Zapata. Interpretada por María del Mar, Antonio, Selena y Judith. Ella es joven, influenciable, romántica. Él es encantador, carismático, popular… Él conoce a Ella y decide que es la mujer de su vida. Ella, se enamora, se convence de que de que es Una Elegida y le concede todo lo que quiere. Viven juntos y poco a poco Ella ya no sale, no ve a su familia, a sus amigos, solo vive para Él y sus deseos. La Amiga se preocupa por Ella, ve como Él la manipula, la aparta de todos… Él cada vez es más posesivo… No existe un final feliz…

Princesas es una obra original de Gloria Zapata, interpretada por Selena, Rosa y Judith. El argumento comienza con Ana y Mía, que son dos “Influencers” adolescentes que viven sólo para los seguidores que tienen en las redes sociales. Toda su vida gira en torno a lo que van a colgar en las redes cada 15 minutos. Ana María, cuyo mayor deseo es parecerse a ellas, es su ayudante, disponible las 24 horas. La anorexia, la bulimia, el buylling, la aceptación social, las formas, los estereotipos… todo se confabula para que una chica normal, se encuentre sin salida en un mundo que no les da tregua.

Para terminar, Casting: desventajas de ser una persona normal. Original de Gloria Zapata, interpretado por Antonio con la participación de La Azafata Rosa. El protagonista es un adolescente que ha pasado muchas horas en el coche y en el frío de la calle, para llegar a ser el participante 38412 del casting del programa más famoso de la televisión.